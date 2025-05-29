الاحتلال يحاصر منزل شهيد بنابلس ويواصل حصار مخيم نور شمس بطولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية بعشرات الآليات العسكرية، و حاصرت منزل الشهيد جعفر منى تمهيدا لهدمه، فيما تواصل حصار مخيم نور شمس بطولركم وهدم المنازل فيه.

وذكرت مصادر للجزيرة أن نحو 40 آلية اقتحمت المدينة، فيما أفادت مصادر فلسطينية بانتشار قوات الاحتلال في عدة مناطق، من بينها طلعة السمحان، ومحيط جامع السلام، وشارع حيفا، وشارع السكة.

وخلال الاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال قنابل صوت بكثافة، وأبلغت العائلات المحيطة بمنزل الشهيد جعفر منى بالإخلاء تمهيدا لهدم منزله.

ويعتبر الاحتلال الشهيد منى مسؤولا عن تنفيذ عملية تل أبيب في أغسطس/آب من العام الماضي

وفي منطقة القدس المحتلة، أفادت مصادر للجزيرة بغصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام قواته بلدة بيت دقو شمال غرب المدينة المحتلة.

مصادر للجزيرة: 3 مصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة

في مخيم نورشمس شرقي طولكرم بالضفة الغربية هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية أمس الأربعاء عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، بينما تواصل سلطات الاحتلال فرض حصار عسكري على المخيم.

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وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم إن جيش الاحتلال هدم أكثر من 20 مبنى في المخيم ضمن المخطط الذي كان قد أعلنه مسبقا.

كما أفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قوات الاحتلال هدمت منزلًا شرق مدينة يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية بحجة البناء دون ترخيص.

وهدمت آليات الاحتلال المنزل الذي كان يسكنه 5 أفراد كما هدمت الأسوار المحيطة وبئر مياه تابع للمنزل، كما هدمت قوات الاحتلال غرفة سكنية وحظيرة أغنام في منطقة واد الجوايا بمسافر يطا جنوبي الخليل، إضافة إلى تدمير خزانات للمياه ومعالف للأغنام.

وفي شمال الضفة شيع فلسطينيون جثمان الشهيد جاسم السدة في قرية جيت شرقي قلقيلية.

وردد المشيعون شعارات تطالب بالرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان جاسم السدة استشهد بإطلاق قوات الاحتلال النار عليه مباشرة وهو نائم في غرفته بعد أن اقتحمتها وفق شهادة عائلته.