إسرائيل تعترض صاروخا بسماء القدس أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس رصد صاروخ أطلق من اليمن، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم اعتراضه فوق القدس المحتلة.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنه تم إطلاق تحذيرات من إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه القدس وتل أبيب الكبرى.

وتشنّ جماعة أنصار الله اليمنية هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل، معتبرة ذلك "ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة". وتعهدت باستمرار هجماتها الصاروخية على إسرائيل" ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع".

يذكر أن الولايات المتحدة نفذت حملة قصف عقابية على الحوثيين في وقت سابق من هذا الشهر، قائلة إن الحوثيين تعهدوا بوقف مهاجمة السفن. ولم يتضمن هذا الاتفاق أي هجمات على إسرائيل.