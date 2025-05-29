شاهد.. "عواء الذئب" تكتيك القسام لتنفيذ ثاني عمليات "حجارة داود"

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، ثاني عمليات "حجارة داود" التي أطلقتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة مدرسة "الأقصى" ببلدة القرارة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت القسام -في بداية الفيديو- إن مقاتليها خدعوا جيش الاحتلال باستخدام تكتيك "عواء الذئب"، واستدرجوا جنوده إلى عين نفق مفخخة.

وأوضحت أن المقاتلين فجّروا عين النفق بجنود الاحتلال وأطبقوا عليهم من المسافة صفر، ثم استدرجوا قوات الإنقاذ وفجروا عبوتين مضادتين للأفراد بها.

وعقب ذلك، فجّر مقاتلو القسام 3 مبانٍ تحصّنت بها قوات الاحتلال، وذلك بعد عملية رصد دقيقة لتقدم الآليات الإسرائيلية نحو منطقة الكمين.

وعلت تكبيرات المقاتلين بعد تفجير عين النفق بالقوات الإسرائيلية، قبل أن يختتم فيديو القسام بتوثيق إطلاق النار على أحد الجنود وفراره.

وفي 25 مايو/أيار الجاري، أعلنت القسام تنفيذ مقاتليها عملية مركّبة استهدفت قوة إسرائيلية تحصّنت داخل أحد المنازل شرقي بلدة القرارة في خان يونس، وذلك صباح يوم الـ20 من الشهر ذاته.

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وفجّر مقاتلو القسام -وفق الإعلان- المنزل بعدد من العبوات شديدة الانفجار، وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد انهيار المنزل، وكذلك فجّروا عين نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا للمكان واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة.

وأكدت القسام هبوط طيران مروحي لإخلاء القتلى والإصابات في صفوف جيش الاحتلال.

وأمس الأربعاء، نشرت القسام أول فيديوهات عمليات "حجارة داود" ضد قوات وآليات إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي القطاع.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.