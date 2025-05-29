شاهد.. انفجار عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية شمالي غزة

بثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا توثق انفجار عبوة ناسفة في جرافة عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أحد الجنود.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن إسرائيليا يعمل لصالح شركة مقاولات تقدم خدمات لوجستية لوزارة الدفاع الإسرائيلية قُتل في شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لغما أرضيا انفجر في الجرافة، التي كان يعمل عليها الجندي أثناء هدمه أحد المنازل الفلسطينية في منطقة الاستهداف.

بدوره، قال مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام إن الفيديو التقطه أحد الجنود في الجرافة الثانية التي كانت تعمل في نفس الموقع أيضا، مشيرا إلى أن الانفجار بدا قويا وشديدا استنادا إلى حجم الغبار.

ودأبت فصائل المقاومة على تفجير عبوات ناسفة ضد القوات والآليات الإسرائيلية في المناطق والمربعات السكنية التي يستهدفها جيش الاحتلال بالتفجير أو التجريف.

وقد اشتدت وتيرة عمليات المقاومة في قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، خاصة بعد استئناف إسرائيل حربها في 18 مارس/آذار الماضي بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.