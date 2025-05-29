سرايا القدس توثق بالفيديو تفجير منزل بقوة إسرائيلية في الشجاعية

بثت الجزيرة مشاهد حصرية توثق إحدى عمليات سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تفخيخ منزل بعدد من العبوات الناسفة في مناطق مختلفة منه، ثم رصد تقدم القوة الإسرائيلية الراجلة.

وتضمنت المشاهد لحظة تفجير المنزل بالقوة الإسرائيلية، وسط تكبيرات مقاتلي السرايا وانبعاث كتلة نارية ودخانية كبيرة من المكان.

وقبل يومين، أعلنت سرايا القدس تفجير منزل تحصنت بداخله قوة إسرائيلية كبيرة في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن مسرح العملية جرى تجهيزه بعدة عبوات انفجرت بشكل متزامن.

وأكدت السرايا -وفق الإعلان- إيقاع القوة الإسرائيلية كاملة بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، عرضت سرايا القدس مشاهد من إسقاط مقاتليها مسيّرة استخبارية إسرائيلية، وقصف جنود إسرائيليين متمركزين شرقي حي التفاح بمدينة غزة بقذائف الهاون.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

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كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.