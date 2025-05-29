الشيباني ومبعوث ترامب يفتتحان مقر إقامة السفير الأميركي بدمشق

أفاد مراسل الجزيرة بأن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك افتتحا اليوم الخميس مقر إقامة السفير الأميركي بالعاصمة دمشق.

ووصل باراك اليوم الخميس إلى دمشق في أول زيارة رسمية منذ توليه مهام منصبه مبعوثا أميركيا إلى سوريا إضافة إلى عمله سفيرا لبلاده في تركيا.

وكان روبرت فورد آخر دبلوماسي شغل منصب السفير الأميركي في دمشق، حين اندلعت الثورة ضد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد منتصف مارس/آذار 2011. وبعد فرض واشنطن أولى العقوبات على مسؤولين سوريين، أعلنته دمشق من بين الأشخاص "غير المرحب بهم"، ليغادر سوريا في أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته.

بحضور وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني.. مراسم رفع علم الولايات المتحدة الأمريكية في دار السكن في #دمشق من قبل المبعوث الخاص الأمريكي توماس باراك#ألبوم pic.twitter.com/C17dAUNhWg — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) May 29, 2025

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك قد قال في تدوينة على منصة إكس إنه ممتن للرئيس دونالد ترامب على ما سماه "رؤيته الجريئة التي مكّنت سوريا من استعادة مصيرها".

وسبق أن قال باراك السبت الماضي إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في إسطنبول سبل تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لازدهار سوريا.

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وفي تدوينة على منصة إكس حينئذ، أضاف باراك -الذي يتولى حتى الآن منصب سفير بلاده في تركيا- أنه أكد دعم واشنطن للشعب السوري بعد سنوات العنف التي عاشها هذا البلد.

وتابع أن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدف بلاده في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، مشيرا إلى "التزام واشنطن بالحوار وإنشاء صندوق استثمار لإعادة بناء اقتصاد" سوريا.

وكانت سوريا رحبت بالقرار الأميركي القاضي برفع العقوبات ووصفته بالخطوة الإيجابية، وقالت إن دمشق تمد يدها لكل من يرغب بالتعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.