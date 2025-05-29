اتحاد علماء المسلمين يدعو لجعل جمعة غد يوم نصرة للأقصى وغزة

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الخميس، لجعل جمعة غد يوم نصرة للمسجد الأقصى وغضب على إبادة قطاع غزة.

وقال الاتحاد -في بيان له- "انطلاقا من مسؤوليته الشرعية والأخلاقية، يدعو الاتحاد علماء الأمة وخطباءها ودعاتها وأئمتها لجعل يوم الجمعة غدا، 3 ذو الحجة 1446هـ الموافق 30 مايو 2025م، جمعة نصرة للأقصى وغضبا على جرائم الاحتلال في غزة".

كما جدد الاتحاد دعوته إلى "تحرك إسلامي واسع" يعبّر عن الرفض القاطع للعدوان، ويؤكد دعم الأمة لصمود الشعب الفلسطيني.

وطالب بـ"تخصيص خطب الجمعة لإدانة عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى، وجرائمه في غزة، مع الإشادة بكل موقف يدعو لوقف الحرب وإنهاء الإبادة.

كما دعا إلى تنظيم مظاهرات سلمية حضارية في العواصم والمدن الكبرى، وأمام السفارات والبعثات الدولية، لإيصال صوت الأمة والضغط من أجل وقف العدوان ورفع الحصار، وفق نص البيان.

أيام غضب عالمي

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد دعت، أمس، إلى أن تكون أيام الجمعة والسبت والأحد من هذا الأسبوع أيام غضب عالمي، حتى تتوقف المحرقة والإبادة والتجويع بحق المدنيين في قطاع غزة، لا سيما الأطفال والنساء.

وثمّنت حماس -في بيان- الحراك العالمي المناصر لغزة وحقوق الشعب الفلسطيني، داعية إلى الضغط بكل الوسائل لوقف العدوان والتجويع، ورفع الأصوات عاليا ضد الاحتلال، وتضامنا مع قطاع غزة.

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وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة، ويُمعن في تصعيد حرب الإبادة والتجويع بحق المدنيين العزل والأطفال والنساء، منذ أكثر من 600 يوم.