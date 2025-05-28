60 شهيدا بغزة منذ فجر الأربعاء ونسف وتدمير بجنوب القطاع

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر الأربعاء إلى 60 فلسطينيا.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل وإصابة عدد من المواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا.

وأضاف المراسل أن الأهالي نقلوا الطفل الشهيد والمصابين إلى مستشفى المعمداني بغزة، في ظل استمرار القصف المكثف وصعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المنطقة.

وأفاد المراسل أيضا باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين -بينهم أطفال- في غارة استهدفت مركبة تابعة لمؤسسة خيرية كانت تقدم المساعدات والطعام للنازحين في شارع النفق بمدينة غزة.

شهداء بخان يونس

وفي الجنوب، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وأضاف المراسل نقلا عن مصادر طبية قولها إن المصابين وجثامين الشهداء نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأفاد أيضا باستشهاد شخص وإصابة آخرين جراء استهداف مسيّرة مجموعة من الفلسطينيين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي خان يونس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 60 جراء القصف على القطاع منذ فجر الأربعاء الذي يتزامن مع مرور 600 يوم على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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نسف وتدمير

وبالتوازي مع حملة الإبادة الجماعية التي يواصلها جيش الاحتلال أظهرت صور حصلت عليها الجزيرة قصف ونسف أحياء سكنية في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن دمار واسع في المكان.

وأظهرت الصور استهداف الطائرات الحربية المباني وتدمير ما تبقى من منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة، كما قامت قوات الاحتلال بحرق وتجريف مخيم تل الزعتر وخيام النازحين فيه.

مع مرور 600 يوم على #حرب_غزة.. معاناة غير مسبوقة لأهالي القطاع وممارسات وُصفت بالإبادة الجماعية دون نهاية واضحة حتى الآن

| تقرير: وليد العطار #الأخبار pic.twitter.com/swgR5ufobK — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 28, 2025

الوضع الصحي

وعلى الصعيد الصحي، حذرت وزارة الصحة في غزة من كارثة تهدد تقديم الرعاية الطبية في مستشفيات القطاع في حال توقف أو تعطل ما تبقى من محطات الأكسجين.

وقالت الوزارة إن 9 محطات أكسجين فقط تعمل حاليا في قطاع غزة جزئيا بعد أن دمر الاحتلال 25 محطة خلال اجتياح المستشفيات.

وناشدت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية العمل وبشكل عاجل على إدخال محطات الأكسجين، حيث تزداد الحاجة لها في أقسام العناية المركزة والعمليات وحضانات الأطفال والطوارئ.