متظاهرون يقتحمون مقر حزب الليكود في تل أبيب

اقتحم عشرات المتظاهرين الإسرائيليين الأربعاء مقر حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، وذلك احتجاجا على عدم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت 30 متظاهرا ممن اقتحموا المقر الذي يقع في الطابق الـ11 من المبنى المسمى "قلعة زئيف" في تل أبيب.

وأضافت القناة أن الشرطة حاولت إخراج نحو 100 متظاهر اعتصموا داخل المقر وقالوا إن احتجاجهم ليس عنيفا، وإنهم سيبقون لمدة 600 دقيقة في احتجاج رمزي على مرور 600 يوم على الحرب وبقاء الأسرى الإسرائيليين في غزة.

خلال تظاهرة للمطالبة بإنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى.. مستوطنون يقتحمون مقر حزب "الليكود" في "تل أبيب"، وشرطة الاحتلال تقمعهم. pic.twitter.com/KpaVuJxRR5 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2025

وأظهرت صور ومقاطع فيديو عناصر الشرطة الإسرائيلية وهم يحاولون تفريق المتظاهرين بالقوة، في حين ربط بعض المحتجين أيديهم بالدرج أمام المقر.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المتظاهرين طالبوا نتنياهو بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

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وفي الخارج، نظم مئات المتظاهرين اعتصاما وأغلقوا الشوارع المجاورة للمبنى، وارتدى بعضهم أقنعة على صورة نتنياهو وعدد من وزرائه وملابس برتقالية على غرار ما يرتديه المحكومون بالإعدام.

وقالت صحيفة هآرتس إن عشرات المتظاهرين أغلقوا شارع الملك جورج في تل أبيب خلال مسيرة باتجاه "ساحة المختطفين".

وبعد مرور 600 يوم على حرب الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة -والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 54 ألف شخص قرابة ثلثهم من الأطفال- لا يزال نتنياهو يتمسك بموقفه الرافض لوقف الحرب، ويقول إنه يسعى إلى تنفيذ خطط للسيطرة على القطاع بالكامل.

ويواجه نتنياهو اتهامات من المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، ولا سيما البقاء في السلطة.