إسرائيل تقصف مطار صنعاء وتعلن تدمير آخر طائرة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "سلاح الجو الإسرائيلي قصف مطار صنعاء ودمّر آخر طائرة هناك".

وأضاف كاتس أن الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا.

وأكد أن المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لما وصفها بضربات شديدة، وأن مطار صنعاء سيدمر مرة بعد مرة، على حد تعبيره، مشددا على أن إسرائيل ستدمر المنشآت الإستراتيجية التابعة لجماعة الحوثي ومن يدعمها.

وقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أكثر من 10 طائرات شاركت في قصف مطار صنعاء.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ هجوما على مطار صنعاء وطائرات تابعة للحوثي، مشيرا إلى أن الطائرات التي قصفت في مطار صنعاء "استخدمها الحوثيون لنقل مخربين شاركوا في عمليات ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.

وأكد الجيش الإسرائيلي على مواصلة "التحرك وضرب كل من يشكل تهديدا على إسرائيل مهما كانت المسافة".

من جهتها، قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على مطار صنعاء وطائرة للخطوط الجوية اليمنية.

إعلان

وقال مدير مطار صنعاء خالد الشايف إن إسرائيل دمرت "آخر طائرة" عاملة للخطوط اليمنية.

وتتمسك جماعة الحوثي بمواصلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل ما دامت تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.