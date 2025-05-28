الاحتلال يرتكب مجزرتين بغزة وينفذ عمليات نسف جديدة للمباني

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء مجزرتين جديدتين في وسط وشمالي قطاع غزة، ونفذت بالتزامن عمليات نسف جديدة للمباني السكنية.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 14 فلسطينيا استشهدوا نتيجة القصف الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة منذ منتصف الليل.

وفي التفاصيل، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 8 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة الصحفي أسامة العربيد في منطقة الصفطاوي شمال غزة.

#فيديو | اللحظات الأولى لقصف الاحتلال منزلًا لعائلة العربيد في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة pic.twitter.com/LAX6yQScBu — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) May 28, 2025

وبثت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر حريقا في المنزل المستهدف الذي يعود لعائلة العربيد.

كما أظهرت الصور لحظة انتشال الصحفي أسامة العربيد وهو مصاب من تحت ركام المنزل، وقالت المصادر الفلسطينية إن عددا من أفراد عائلته استشهدوا.

كما أفادت القناة باستشهاد وإصابة فلسطينيين -معظمهم من الأطفال- في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

وفجر اليوم أيضا، استهدفت غارة إسرائيلية منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع مما أسفر عن استشهاد 6 من عائلة واحدة.

إعلان

وفي دير البلح أيضا، أفادت قناة الأقصى الفضائية باستهداف طيران الاحتلال خيمة نازحين مما أسفر عن عدد من الإصابات.

وفي تطورات ميدانية أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات الاحتلال شنت خلال الليل غارة على منطقة معن شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت المصادر بوقوع إطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال غرب مدينة رفح القريبة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أفادت باستشهاد 28 فلسطينيا -أمس الثلاثاء- في غارات استهدفت عدة مناطق في القطاع.

نسف المباني

في غضون ذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ في وقت مبكر -اليوم الأربعاء- عمليات نسف للمباني السكنية في الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال نسفت منازل سكنية شمال مدينة رفح جنوبي القطاع.

وتنفذ قوات الاحتلال بشكل يومي تقريبا عمليات نسف للمباني في المناطق التي توغلت فيها.

وأدى نسف مربعات سكنية بشكل متكرر إلى نشر الدمار في أحياء بأكملها في محاور التوغل الإسرائيلي.

وتتوغل قوات الاحتلال حاليا في رفح ومناطق بخان يونس جنوبا، وفي المناطق الشرقية لمدينة غزة، وفي محيط مدينتي بيت لاهيا وبيت حانون شمالا.

واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن استشهاد 3900 فلسطيني وإصابة 11 ألفا آخرين منذ ذلك الوقت، حسب بيانات وزارة الصحة في القطاع، في حين نزح ما يقرب من 200 ألف من مناطقهم.