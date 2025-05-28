حماس تنتظر الرد النهائي على مقترح ويتكوف وإسرائيل تعلق

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تنتظر الرد النهائي على الإطار العام الذي تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن رفض تل أبيب الاقتراح الذي وافقت عليه حماس.

وفي بيان لها، ذكرت حماس أن الاتفاق مع ويتكوف يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وجثث مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين بضمان الوسطاء.

وجاء في البيان أن حركة حماس "تبذل جهودًا كبيرة لوقف الحرب الهمجية على قطاع غزة، وكان آخرها التوصل إلى اتفاق مع ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابا كاملا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق".

نتنياهو: بفضل الضغط العسكري على حماس أعدنا 197 من المختطفين من #غزة، وسوف نهزم حماس ونعيد المختطفين#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/sQt9rgned1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 28, 2025

صيغة اتفاق

وتعليقا على ذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس غير مقبول لدى إسرائيل، كما نقلت عن مسؤولين آخرين أن لا اقتراح أميركيا جديدا لصفقة تبادل ورد حماس على الأرجح يتعلق بمقترح رجل الأعمال الأميركي الفلسطيني بشارة بحبح.

إعلان

وكانت مصادر للجزيرة كشفت أمس أن حماس توصلت مع ويتكوف في الدوحة إلى صيغة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وسط غموض بخصوص الموقف الإسرائيلي منه.

وتشمل هذه الصيغة -حسب المصادر- وقفا لإطلاق النار مدته 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين، إذ سيُفرج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق وعن 5 آخرين في اليوم الـ60.

ورغم تصاعد الغضب الدولي إزاء حكومته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -الصادرة بحقة مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية– إنه لا يمكن إطلاق سراح المحتجزين دون تحقيق نصر عسكري.

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي في 18 مايو/أيار الجاري عملية عسكرية سماها "عربات جدعون" ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع الفلسطيني بالكامل، وفقا لما صرح به نتنياهو.