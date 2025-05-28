طرد السفير الإسرائيلي من جامعة في السنغال

طرد طلاب من جامعة الشيخ أنتا جوب في العاصمة دكار أمس الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى السنغال، يوفال واكس، حيث كان يشارك في ندوة أكاديمية حول العلاقات الدولية.

ونظم الطلاب وقفة احتجاجية بمجرد دخول السفير الإسرائيلي إلى قاعة المؤتمر، ورددوا هتافات منددة بوجوده، ورفعوا العلم الفلسطيني أمامه، مما دفعه إلى مغادرة الجامعة تحت ضغط الاحتجاجات.

وتُظهر مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي لحظة خروج السفير تحت حراسة أمنية مشددة، بعد أن طارده المحتجون في أروقة الجامعة، ما أجبره على مغادرة المكان من دون أن يلقي كلمته أو يشارك في الفعالية.

ويأتي هذا الحادث في سياق موجة غضب عارمة تشهدها عدة دول حول العالم، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

يُذكر أن يوفال واكس قد عُيّن سفيرا مقيما لدى السنغال في وقت سابق من العام الجاري، وهو يشغل أيضا منصب السفير غير المقيم في كل من غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، الرأس الأخضر وتشاد.

ولم تصدر جامعة الشيخ أنتا جوب أي تعليق على الحادثة، كما لم تعلق السفارة الإسرائيلية في دكار على الموضوع.

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وتأتي هذه الحادثة، قبل أسبوع من مظاهرات داعمة لفلسطين، ستنظم في ساحة الحرية بالعاصمة دكار في الثالث من يونيو/حزيران القادم، من المقرر أن تطالب فيها التيارات السياسية برحيل السفير الإسرائيلي من دكار.