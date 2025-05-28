تعطل الملاحة بمطارات موسكو وروسيا تعلن اعتراض 150 مسيّرة أوكرانية

أعلنت روسيا أنها اعترضت نحو 150 طائرة مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية، في هجمات على مناطق متباعدة من البلاد، ومن بينها العاصمة موسكو، تسببت في اضطرابات بحركة الملاحة الجوية في مطاراتها الثلاثة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية -في منشور لها على تطبيق تلغرام- إن دفاعاتها الجوية "دمّرت واعترضت بالكامل 112 طائرة مسيّرة أوكرانية" بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل (18:00-21:00 بتوقيت غرينتش)، بينها 59 طائرة فوق منطقة بريانسك جنوب غربي البلاد .

وفي وقت لاحق، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، في سلسلة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إسقاط 33 طائرة مسيّرة أوكرانية كانت في طريقها إلى العاصمة الروسية.

وفجر اليوم الأربعاء، عُلّقت حركة الملاحة في مطارات موسكو الثلاثة (شيريميتيفو، وفنوكوفو، وجوكوفسكي)، وفقا لهيئة تنظيم النقل الجوي.

وأفاد حاكم منطقة بريانسك بعدم وقوع إصابات، لكنه قال إن منزلا و6 سيارات تضررت جراء الهجوم.

وفي منطقة سمولينسك بالقرب من الحدود البولندية، أعلن حاكم المنطقة إسقاط 11 طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.

ويعد هجوم الليلة الماضية نادرا من حيث شدّته ونطاقه، فعلى الرغم من أن الجيش الروسي يعلن يوميا اعتراض عشرات المسيّرات الأوكرانية، فإن عددها نادرا ما يكون مرتفعا إلى هذا الحد، كما أنها من النادر ما تستهدف موسكو التي تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

وخلال الأيام الأخيرة، ازدادت وتيرة هذه الهجمات على العاصمة الروسية، ممّا أدّى إلى اضطرابات في حركة الملاحة الجوية.

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على الجانب الآخر، أعلنت أوكرانيا أن غارات جوية روسية مكثفة استهدفتها منذ السبت الماضي وأوقعت الأحد 13 قتيلا.

وأفاد حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية الحدودية مع روسيا أوليغ سينيغوبوف، الليلة الماضية، بإصابة 8 أشخاص بجروح، بينهم طفلة في الرابعة من عمرها، في هجوم روسي بطائرة مُسيّرة.

وقال الجيش الروسي إن ضرباته في أوكرانيا أتت "ردا" على هجماتها بطائرات مُسيّرة تسبّبت في خسائر بين صفوف المدنيين الروس.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -أول أمس الاثنين- إن روسيا أطلقت أكثر من 900 صاروخ على أهداف أوكرانية خلال 3 أيام، وانخفضت هذه الأعداد تدريجيا من ليل الاثنين إلى صباح أمس الثلاثاء.