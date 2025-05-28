رويترز: الناتو سيطلب من الجيش الألماني 7 ألوية إضافية

نقلت وكالة رويترز عن 3 مصادر قولها إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيطلب من ألمانيا إمداده بـ7 ألوية إضافية -أي قرابة 40 ألف جندي- لتعزيز دفاعات الحلف.

وأوضحت المصادر أن هذه التعزيزات تأتي ضمن أهداف جديدة للتسليح وعدد القوات من المنتظر أن يتوافق عليها وزراء دفاع الدول الأعضاء الأسبوع المقبل.

ويعمل الحلف حاليا على رفع المستويات المستهدفة لقدراته العسكرية بنسبة كبيرة على ضوء ما يراه تهديدا متعاظما من جانب روسيا منذ بدء حربها على أوكرانيا عام 2022.

وأشارت رويترز إلى صعوبة التحقق من الأرقام الدقيقة لأهداف الناتو -سواء الإجمالية أو التي تخص كل دولة- نظرا لأنها معلومات سرية للغاية.

130 لواء

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفيع -طلب عدم نشر اسمه كغيره من المصادر- أن الهدف الإجمالي لعدد الألوية التي يتعين على الدول الأعضاء تقديمها للحلف سيزيد إلى ما بين 120 و130 لواء.

وبذلك، يكون الحلف قد زاد العدد بنسبة 50% عن الهدف الحالي الذي يبلغ نحو 80 لواء، وفقا للمسؤول نفسه.

وذكر مصدر حكومي أن الهدف سيكون 130 لواء من كل دول الناتو في المجمل.

من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه لا يمكنه استباق القرارات التي سيتخذها وزراء دفاع الناتو الأسبوع المقبل أو زعماء دول الحلف في قمتهم المقررة في نهاية يونيو/حزيران المقبل.