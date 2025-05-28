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الشرع يعلن من حلب بدء معركة البناء والتنمية

Syria’s interim President Ahmed al-Sharaa waves as he attends the “Aleppo, Key to Victory” celebration marking Syria’s liberation, in Aleppo, Syria May 27, 2025. REUTERS/Khalil Ashawi
الشرع خلال حضوره فعالية "حلب مفتاح النصر" (رويترز)
28/5/2025

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن تحرير مدينة حلب كان مفتاح النصر في الحرب لتحرير سوريا.

وأضاف الشرع خلال مشاركته أمس الثلاثاء في فعالية "حلب مفتاح النصر" أن الحرب ضد الطغاة انتهت، وأن معركة البناء والتنمية قد بدأت.

ودعا السوريين إلى العمل بجد والنهوض بالمجتمع، كما شدد على ضرورة استثمار هذه المرحلة لتحقيق مستقبل مزدهر لإعادة بناء سوريا من جديد.

وقال الشرع إن دعم الأشقاء والأصدقاء ورفع العقوبات عن سوريا ليس من قبيل المجاملة السياسية، بل استحقه السوريون من العالم لما بذلوه من تضحيات.

وقبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ولاحقا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا، في خطوة لقيت ترحيبا من سوريا والدول العربية.

وانطلقت المرحلة الحاسمة من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر العام الماضي من ريف حلب وتكللت بدخول قوات "ردع العدوان" التابعة للمعارضة المسلحة حينها العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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المصدر : الجزيرة

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