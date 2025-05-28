إغلاق سفارة غانا في واشنطن بعد كشف فضيحة فساد

أعلن وزير الخارجية الغاني، صامويل أوكودزيتو أبلكا، إغلاقَ سفارة غانا في واشنطن العاصمة إلى وقت غير محدد، إثر تحقيق داخلي توصل إلى ممارسات فساد داخل السفارة.

وأكد أبلكا أن الرئيس جون ماهاما، دعّم اتخاذ إجراءات صارمة بناءً على نتائج التحقيق، مشيرا إلى أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، كان يحتفظ بجميع الأموال التي تحصل عليها من العملاء في حسابه الخاص، واستمر في هذه الأنشطة غير القانونية ما يزيد على خمس سنوات.

وأكد الوزير الغاني، أنه سيحيل القضية إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية واسترداد الأموال التي جُنيت بشكل غير مشروع.

وجاء القرار بعد أن أظهرت التحقيقات تورط عدد من موظفي السفارة في أعمال غير قانونية تتعلق بطلبات التأشيرات وجوازات السفر. وأكد أبلكا أن الرئيس جون ماهاما دعّم اتخاذ إجراءات صارمة بناءً على نتائج التحقيق.

وكشف التحقيق، أن مسؤول تكنولوجيا المعلومات في السفارة، فريد كوارتيغ، الذي بدأ عمله في أغسطس/آب 2017، أنشأ رابطًا غير مصرح به على موقع السفارة الإلكتروني يقوم بتحويل طلبات التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة تسمى "غانا ترافيل كونسلتنتس"، والتي كانت تفرض رسومًا إضافية على الخدمات.

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إضافة إلى فصل مسؤول تكنولوجيا المعلومات، أعلنت الوزارة اتخاذ إجراءات أخرى ضد عدد من موظفي السفارة في واشنطن، مما قد يؤدي إلى تأخير إصدار التأشيرات وجوازات السفر في الفترة المقبلة.