ألمانيا ترفض اتهامات أوغندا لسفيرها وتصفها "بالسخيفة"

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي الاثنين في برلين إن الاتهامات التي وجهتها أوغندا لألمانيا "سخيفة ولا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أن بلاده ترفضها "بأقوى العبارات". وامتنع المتحدث عن تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة هذه الاتهامات.

جاء هذا الرد بعد أن أعلنت القوات المسلحة الأوغندية قطع جميع أشكال التعاون العسكري مع ألمانيا، إثر اتهام سفير برلين في كمبالا بالمشاركة في "أنشطة تخريبية"، حسب ما أفاد المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي الأوغندية كريس ماجيزي.

ولم يكشف ماجيزي عن تفاصيل إضافية، مكتفيًا بالقول إن القرار جاء بناء على "تقارير استخباراتية موثوقة".

وأوضح الجانب الألماني أنه لا يوجد تعاون عسكري رسمي بين البلدين، في حين لم تقدم أوغندا معلومات واضحة عن طبيعة التعاون العسكري السابق مع برلين.

تجدر الإشارة إلى أن أوغندا تشارك بقواتها ضمن قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، والتي يموّل جزءا منها الاتحاد الأوروبي الذي تعد ألمانيا عضوًا فيه.