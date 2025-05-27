30 قتيلا في صراعات وسط نيجيريا

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا في هجمات وقعت خلال الأيام الأخيرة وسط نيجيريا في منطقة تشهد باستمرار صراعات على الأراضي بين رعاة رحّل ومزارعين حضريين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أورمين تورسار فيكتور، رئيس الحكومة المحلية في غوير ويست بولاية بينو أنّ الهجمات وقعت في 3 قرى بين الجمعة والأحد.

وأضاف "لقد قتل ما لا يقل عن 20 شخصا في قرية أوندانا الأحد"، بينما قتل 10 آخرون في قرية أخرى.

من جهتها، قالت روثي دان سام التي تقطن قرية أوندانا لوكالة الصحافة الفرنسية "لقد قتل 20 شخصا هنا في القرية".

وأضافت أنّ أطفالا دون سن الثانية قتلوا، مشيرة إلى أن "أسوأ مشهد هو طفل رضيع قتل بضربة ساطور على فمه".

ولفتت إلى أنّ آخرين قتلوا في قرى مجاورة، دون أن تتمكن من إعطاء أي حصيلة محددة.

من جهته، قال أورمين تورسار فيكتور إنه وسكانا آخرين دفنوا 5 أشخاص، بينهم أب واثنان من أبنائه، قتلوا في منطقة أخرى "قريبة للغاية من قاعدة عسكرية".

ولطالما شهدت هذه المنطقة صراعات بين رعاة رحّل من إثنية الفولاني ومزارعين حضريين غالبيتهم يتهمون الرعاة بتدمير أراضيهم الزراعية بمواشيهم.