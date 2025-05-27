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منشور المبعوث الأميركي عن سايكس بيكو يشعل النقاش حول سوريا والمنطقة

سايكس بيكو (الجزيرة)
27/5/2025

أثار منشور على منصة "إكس" للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، عاصفة من الجدل والتفاعلات، بعد انتقاده الحاد لاتفاقية سايكس بيكو والقوى الاستعمارية الأوروبية، معتبرا أنها السبب وراء تقسيم المنطقة، ومن ضمنها سوريا.

وأكد باراك أن "زمن التدخل الغربي انتهى" وأن المستقبل سيُبنى على الشراكات بدلا من الهيمنة.

المنشور حصد آلاف الردود من ناشطين وصحفيين ومثقفين وسياسيين من مختلف التوجهات، تراوحت بين الترحيب والتشكيك، وبين التحذير من "دس السم في العسل"، بحسب تعبير العديد من المغردين.

ورحب بعض المعلقين بما وصفوه "خطاب الاعتراف غير المسبوق" بانتهاء حقبة من التاريخ فرضت فيها الخرائط والانتدابات والحدود الأجنبية على المنطقة، ما أدى إلى تقسيم سوريا ودول الجوار.

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واعتبر كثيرون أن الخطاب هاجم اتفاقية سايكس بيكو بشكل صريح، وكشف عن مطامع الغرب الإمبريالية، مؤكدين أن أهم ما جاء فيه هو التعهد بـ"عدم تكرار أخطاء الماضي".

في المقابل، أشار آخرون إلى أن تغير موازين القوى يصب اليوم في صالح وحدة الأراضي السورية، وأن الولايات المتحدة باتت منشغلة بمنافسين جدد، مثل الصين، وبالتصدي للنفوذ الروسي المتصاعد في المنطقة.

وحذر نشطاء وإعلاميون من القراءة السطحية لكلام باراك، معتبرين أن خطابه "حمال أوجه"، ويدل أساسا على ملامح جديدة للدور الأميركي القادم في المنطقة، في ظل تراجع النفوذ الفرنسي والبريطاني وبروز تكتلات دبلوماسية جديدة.

ورأى محللون وسياسيون أن انتقاد باراك لاتفاقية سايكس بيكو وحديثه عن إنهاء التدخل الغربي قد يكون محاولة "لذر الرماد في العيون"، وربما تمهيدا لمشاريع أكبر من سايكس بيكو نفسها.

واستشهدوا بتكرار الوعود الأميركية خلال العقود الماضية، وذكروا بما قاله المبعوث الأميركي السابق روبرت فورد في مؤتمر القاهرة عام 2011، عندما وعد بعدم تكرار أخطاء التاريخ، لكنه في الوقت ذاته كان يدفع بمصالح قوى معينة على حساب المعارضة السورية.

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وحذر مغردون أيضا من النوايا الأميركية تجاه سوريا، معتبرين أن الحديث عن مستقبل البلاد من دون تدخلات غربية يخفي في طياته مخاطر زج سوريا في إطار الاتفاقيات الإبراهيمية.

وذهب أحد الحسابات إلى اعتبار كلام باراك "تمهيدا لإسرائيل الكبرى"، في ظل حديث متكرر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "شرق أوسط جديد" يبتلع حدود سايكس بيكو.

يشار إلى أن منشور باراك جاء عقب لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في تركيا، حيث أشاد الأخير بإجراءاته المتعلقة بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.

ووقعت اتفاقية سايكس بيكو السرية بين فرنسا وبريطانيا على اقتسام تركة "الدولة العثمانية" على الأراضي العربية الواقعة شرقي المتوسط عام 1916. ولم يعرف العرب شيئا عن الاتفاقية إلى أن نشرت الحكومة البلشفية في روسيا نصوصها أواخر عام 2017.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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