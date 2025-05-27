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لاعب جمباز يفقد ساقيه وحلمه في القصف الإسرائيلي على غزة

مدة الفيديو 02 دقيقة 38 ثانية 02:38
27/5/2025

في قلب خيمة متواضعة وسط أنقاض غزة المدمرة، يجلس الفتى أحمد الغلبان (16 عاما)، يتأمل صورا على هاتفه المحمول تجمعه بشقيقه التوأم محمد، وهما يؤديان حركات جمباز بخفة الأطفال وحلم الرياضيين.

لكن ذكريات أحمد اليوم باتت مريرة، بعد فقد ساقيه وشقيقه في ضربة جوية إسرائيلية استهدفتهم شمالي بيت لاهيا في مارس/آذار الماضي.

A Palestinian man pushes Ahmad Al-Ghalban, a 16-year-old Palestinian gymnast, who lost both his legs in an Israeli airstrike on Beit Lahiya, outside his tent as he sits in his wheelchair, in Gaza City, May 21, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
أحمد الغلبان فتى غزي فقد ساقيه في قصف إسرائيلي (رويترز)

وقد بدأ أحمد وشقيقه محمد مشوارهما في الجمباز منذ كانا في السابعة، وتعلّق الطفلان سريعا بالرياضة التي منحت جسديهما قوة، وفتحت لهما أبواب عروض في غزة وخان يونس ورفح، لكن حلمهما لم يكتمل، إذ باغتتهما قذيفة إسرائيلية أثناء محاولتهما الإخلاء، عقب صدور الأمر من الجيش الإسرائيلي.

Ahmad Al-Ghalban, a 16-year-old Palestinian gymnast, who lost both his legs in an Israeli airstrike on Beit Lahiya, sits in his wheelchair as he shows his photo on a mobile phone, inside the tent where he took shelter after being displaced, in Gaza City, May 21, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
محمد الغلبان توأمه، استشهد في الهجوم نفسه (رويترز)

وفي ذلك اليوم، فقد أحمد ساقيه وأربعة من أصابع يده اليسرى، بينما ارتقى محمد شهيدا إلى جانب خاله وابنة خاله الطفلة ذات 6 أعوام.

Ahmad Al-Ghalban, a 16-year-old Palestinian gymnast, who lost both his legs in an Israeli airstrike on Beit Lahiya, sits on his bed beside his mother inside the tent they took shelter in, after being displaced, in Gaza City, May 21, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
القصف الإسرائيلي دمر حلم التوأم في رياضة الجمباز (رويترز)

ويروي أحمد لحظات الألم والخسارة وقد غلبه الصبر، إذ بقي يردد آيات من القرآن ويدعو لشقيقه المحتضر، بينما كان الأخير يهمس بـ"الله أكبر" و"لا إله إلا الله"، حتى أسلم الروح، ونُقل أحمد في "تكتك" صغير إلى المستشفى، وبدأ فصل جديد من المعاناة.

Ahmad Al-Ghalban, a 16-year-old Palestinian gymnast, who lost both his legs in an Israeli airstrike on Beit Lahiya, sits on his bed inside the tent where he took shelter after being displaced, in Gaza City, May 21, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
رياضة الجمباز كانت شغف أحمد وتوأمه منذ الطفولة (رويترز)

ولم يعد الفتى قادرا على الحركة، ولا يغادر فراشه في الخيمة التي باتت مأواه. ومع ذلك، يتمسك بحلمه في الحصول على أطراف صناعية تساعده على المشي من جديد، ومواصلة ما بدأه مع شقيقه الراحل.

Ahmad Al-Ghalban, a 16-year-old Palestinian gymnast, who lost both his legs in an Israeli airstrike on Beit Lahiya, lies propped up on his bed inside the tent he took shelter in, after being displaced, in Gaza City, May 21, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
قصة أحمد تجسد معاناة أطفال غزة في الحرب (رويترز)

ويقول: "كنت أدعو الله ألا يصيبني في قدمي، لأن الجمباز وكرة القدم كانتا حياتي، لكن هذا قدري، وساقاي سبقتاني إلى الجنة".

وقصة أحمد واحدة من آلاف القصص التي ترويها أنقاض غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني إنسان تحت الحصار والقصف والنزوح المستمر.

A Palestinian man pushes Ahmad Al-Ghalban, a 16-year-old Palestinian gymnast, who lost both his legs in an Israeli airstrike on Beit Lahiya, as he sits in his wheelchair, in Gaza City, May 21, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
عائلة أحمد تأمل في سفره للعلاج والحصول على أطراف صناعية (رويترز)

وبين تلك الروايات، يقف أحمد الغلبان شاهدا حيّا على مأساة جيل فلسطيني بأكمله، حُرم من الطفولة، ومن الحلم، لكنه لا يزال يتمسك بالأمل في أن يسير يوما من جديد، وربما يقف على خشبة عرض، ليروي للعالم حكايته.. دون أن ينطق بكلمة.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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