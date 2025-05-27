كيف تكتب عن فلسطين؟ دليل "ساخر" للسلوك الإعلامي "المريح"
27/5/2025
تسخر الكاتبة الجنوب أفريقية سيسونكي ميسمانغ في المقال التالي من التضييق الذي يتعرض له العديد من الكتاب والصحفيين الذين يسعون إلى تقديم تغطية متوازنة عن الحرب الإسرائيلية على غزة. والمقال المنشور على موقع "إنترسبت" الأميركي -كما تقول الكاتبة- مستوحى من الأسلوب الساخر للنص الشهير "كيف تكتب عن أفريقيا؟" للكاتب الكيني الراحل بينيافانغا واينانا. وتوجه ميسمانغ بشكل ساخر ما يشبه تفاصيل السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية حول موضوع معين، حيث كتبت التالي:
- ابدأ من 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لم يحدث شيء مهم قبل هذا التاريخ، التاريخ بدأ في 7 أكتوبر.
- لا تذكر كلمة "احتلال"، وتجنب استخدام مصطلحات مثل "فصل عنصري"، "تمييز"، و"مستوطنات غير شرعية".
- تجنب الكتابة عن الجدار، وإن فعلت، فابدأ بالحديث عن "الإرهاب" و"الأمن". فكلمتا "الإرهاب" و"الأمن" مهمتان جدا، استخدمهما بكثرة عند الحديث عن الفلسطينيين.
- ذكّر جمهورك دائما بأن فلسطين "وضع معقّد".
- تجنب استخدام كلمة "إبادة جماعية"؛ لأسباب قانونية وفنية، بالطبع.
- وإن اضطررت لكتابتها، فضعها بين علامتي اقتباس.
لا تذكر كيف قُتلوا أو من قتلهم:
لا تصف التصعيد الإسرائيلي بأنه هجوم على سكان غزة، بدلًا من ذلك استخدم كلمات مثل "حرب" و"صراع"، فذلك أسهل لتجنب كلمة الإبادة.
- عند الحديث عن القتلى، استخدم صيغة المبني للمجهول دائمًا، ولا تذكر كيف قُتلوا أو من قتلهم، وكرّر ذكر 7 أكتوبر كلما سنحت الفرصة.
- عند الكتابة عن الفلسطينيين، لا تنسَ أن تُركّز على مشاعر الإسرائيليين، فرغم أن الجيش الإسرائيلي يقصف ويقتل، إلا أن القصة الحقيقية هي "معاناة الإسرائيليين" بعد 7 أكتوبر.
- ولا تعقّد الأمور أكثر بالإشارة إلى أن معاداة السامية نشأت أصلًا في أوروبا.
- الكتابة عن فلسطين تعني أساسًا الكتابة عن حماس، والكتابة عن حماس لا تقل أهمية عن الكتابة عن 7 أكتوبر. فحماس "شخص"، "شيء"، "وحش"، "شبح".
حماس في كل بيت، حماس في الأنفاق والمستشفيات، حماس في الخيام، نائمة بجوار المرضى على الكراسي المتحركة، حماس في سيارات الإسعاف المدفونة مع المسعفين، حماس تسللت إلى مطبخ الغذاء العالمي وكل المطابخ والمدارس، حتى أرواح الأطفال تسللت إليها حماس.
- يمكن وصف هجوم حماس في 7 أكتوبر بأي من الكلمات التالية: مروّع، وحشي، شنيع، قاتل، صادم، فظيع، مأساوي، مرعب.
- أما عند الكتابة عن الهجمات على الفلسطينيين، فيُفضّل عدم استخدام أي صفات. يكفي مثلًا أن تكتب: "مقتل أكثر من 90 في غارات على غزة." ولا تُشعر القارئ أنك متحيّز لطرف ما.
- عند الكتابة عن فلسطين، لا تدع الحقائق تُفسد القصة الجيدة، ولهذا، تجاهل المصادر الفلسطينية، فقد تكون منحازة، أما الجيش الإسرائيلي، فهو مصدر موثوق جدا.
- إذا قال الجيش الإسرائيلي إن شيئًا لم يحدث، إذن لم يحدث شيء. وعندما ينكر الجيش أنه اغتصب نساء فلسطينيات، أو استخدم مدنيين كدروع بشرية، أو أطلق النار على أطفال وصحفيين، استمر في نشر نفيه دون تعليق.
لا تتّبع هذه القاعدة عند الحديث عن إسرائيل:
- ربط الدول التي تموّل الجيوش بالأسلحة التي تستخدمها هو أمر يعزز الشفافية، لذا، عند الحديث عن هجمات على تل أبيب، اذكر أن الصواريخ أطلقتها جماعة حزب الله المدعومة من إيران، افعل الشيء نفسه عند الحديث عن الحوثيين، لكن لا تتّبع هذه القاعدة عند الحديث عن إسرائيل، فالجيش الإسرائيلي المدعوم أميركيًا يتخذ قراراته بنفسه بشأن استخدام القنابل الأميركية والبريطانية.
- عند الحديث عن المجتمعات المسلمة، استخدم عبارات مثل "مرتع للإرهاب" و"متعاطفون مع حماس". هذه العبارات تعمل جيدًا حتى إن كانت تلك المجتمعات في بريطانيا أو أميركا.
- شيطن دائمًا الأشخاص الذين يحتجون سلميا دعما لفلسطين، ركّز على أصوات الأشخاص في الدول الغربية الذين يشعرون بالخوف عند سماع عبارة "من النهر إلى البحر"، لكن لا تطلب من قرّائك أن يتخيلوا شعور الأطفال الذين يعيشون، ويصابون، ويموتون في غزة والضفة، ولا تسألهم إن كانت الأمهات يشعرن بالأمان وهنّ يدخلن غرف الولادة. ولا تكتب حتى فقرة واحدة تتساءل فيها إن كان من حق الآباء الذين يدفنون أبناءهم أن يشعروا بعدم الأمان في غزة.
- عند الكتابة عن فلسطين، تجنّب التركيز على القصص الفردية أو التفاصيل الإنسانية، ركّز على مقاتلي حماس.
- في الواقع، عند الكتابة عن فلسطين، من الأفضل ألا تُجري مقابلات مع فلسطينيين، فقد يكونون من حماس أو متعاطفين معها. وإن اضطررت لمقابلة فلسطيني، فابدأ بسؤاله: هل تُدين ما حدث في 7 أكتوبر؟ ثم اسأله: هل تعترف بحق إسرائيل في الوجود؟ واطرح الأسئلة نفسها على أي شخص يبدو عربيّا أو مسلما أو متعاطفا مع الفلسطينيين. أحيانا، سيقلب الشخص السؤال ويقول: وهل تعترف أنت بحق فلسطين في الوجود؟ تجاهل هذا السؤال، لأنه يفتح باب مشاكل لا نهاية لها.
- وعندما لا تعرف ماذا تفعل، تذكّر: ابدأ من 7 أكتوبر 2023. لم يحدث شيء مهم قبل هذا التاريخ. التاريخ بدأ في 7 أكتوبر.
المصدر : الجزيرة