عاجل | فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية إهانة للإنسانية هدفها إذلال شعبنا
27/5/2025-|آخر تحديث: 20:35 (توقيت مكة)
فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية إهانة للإنسانية هدفها إذلال شعبنا
فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية يهدف لتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال
فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية يهدف إلى إفراغ شمال قطاع غزة ووسطه
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة