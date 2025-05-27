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عاجل | فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية إهانة للإنسانية هدفها إذلال شعبنا

27/5/2025-|آخر تحديث: 20:35 (توقيت مكة)

فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية إهانة للإنسانية هدفها إذلال شعبنا

فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية يهدف لتحويل قطاع غزة لمعسكرات اعتقال

فصائل المقاومة الفلسطينية: توزيع المساعدات عبر الشركة الأمنية الأميركية يهدف إلى إفراغ شمال قطاع غزة ووسطه

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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