قتيلان و9 إصابات بإطلاق نار في متنزه بولاية فيلادلفيا الأميركية

أفادت قناة "دبليو بي في آي" التابعة لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأن شخصين قتلا وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرين بالرصاص بعد إطلاق نار مساء أمس الاثنين (بالتوقيت المحلي) بمتنزه فيرمونت في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

ولم يتسن بعد تأكيد التقرير، وفقا لوكالة رويترز. ولم ترد شرطة فيلادلفيا على طلب التعليق.

يشار إلى أن واشنطن شهدت الأربعاء الماضي عملية إطلاق نار على موظفين في السفارة الإسرائيلية، وهتف المنفذ لدى اعتقاله "الحرية لفلسطين"، وقد عززت الشرطة الأميركية إجراءاتها الأمنية في أنحاء العاصمة واشنطن.

ونقلت القناة عن الشرطة قولها إن اثنين على الأقل من الضحايا كانوا من الأحداث، وأضافت أن أعمار الضحايا لم تعرف بعد.

وبعدها بيوم، أعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) أن عناصر الأمن تصدوا لشخص أمام مقر الوكالة في لانغلي بولاية فرجينيا، مبينة أن هذا الشخص قيد الاحتجاز، في حين أفادت تقارير صحفية بإطلاق النار على امرأة حاولت اقتحام بوابة المقر بسيارتها.

التفاصيل بعد قليل..