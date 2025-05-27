صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل والجيش يعلن اعتراض صاروخ من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه تم رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وأنه تم اعتراضه.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد الصاروخ.

من جهتها قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق الصاروخ.

ويشنّ الحوثيون هجمات صاروخية متكررة على إسرائيل، معتبرين ذلك "ردا على هجوم إسرائيل على قطاع غزة".

وتعهدوا باستمرار هجماتهم الصاروخية على إسرائيل "ما دامت تل أبيب تواصل حرب الإبادة على القطاع".