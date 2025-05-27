بوريل يوبخ نتنياهو: وصفنا بمعاداة السامية أمر حقير

قال الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- الزعماء السياسيين الغربيين الذين ينتقدون إسرائيل بأنهم معادون للسامية "أمر حقير".

وأضاف بوريل في مقابلة مع قناة "لا سيكستا" التلفزيونية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، "نتنياهو يرد على كل الانتقادات باتهامنا بمعاداة السامية. أعتقد أنه من الحقارة وصف من ينتقدون ما يحدث بمعاداة السامية".

وأشار بوريل إلى أن نتنياهو يرتكب إبادة جماعية ويسعى للقضاء على الشعب الفلسطيني، واستطرد "أعتقد أن هناك نية إبادة جماعية واضحة. إن تعريف الإبادة الجماعية يتطابق حرفيا مع ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي كل يوم".

كما أدان بوريل العنف والقمع الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا "من الواضح أن هناك احتلالا ونفيا في الضفة الغربية. يعيش الفلسطينيون هناك في دولة فصل عنصري".

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.