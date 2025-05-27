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بوريل يوبخ نتنياهو: وصفنا بمعاداة السامية أمر حقير

epa12075032 CIBOD's president and former High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission Josep Borrell participates in the 40th edition of the annual meeting of the Cercle d'Economia under the motto 'Europa, wake-up call?' in Baecelona, Spain, 05 May 2025. EPA-EFE/QUIQUE GARCIA
بوريل قال إن نتنياهو يرتكب إبادة جماعية ويسعى للقضاء على الشعب الفلسطيني (الأوروبية)
27/5/2025

قال الممثل الأعلى السابق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للعدالة الدولية- الزعماء السياسيين الغربيين الذين ينتقدون إسرائيل بأنهم معادون للسامية "أمر حقير".

وأضاف بوريل في مقابلة مع قناة "لا سيكستا" التلفزيونية الإسبانية، اليوم الثلاثاء، "نتنياهو يرد على كل الانتقادات باتهامنا بمعاداة السامية. أعتقد أنه من الحقارة وصف من ينتقدون ما يحدث بمعاداة السامية".

وأشار بوريل إلى أن نتنياهو يرتكب إبادة جماعية ويسعى للقضاء على الشعب الفلسطيني، واستطرد "أعتقد أن هناك نية إبادة جماعية واضحة. إن تعريف الإبادة الجماعية يتطابق حرفيا مع ما يقوله وزير الدفاع الإسرائيلي كل يوم".

كما أدان بوريل العنف والقمع الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا "من الواضح أن هناك احتلالا ونفيا في الضفة الغربية. يعيش الفلسطينيون هناك في دولة فصل عنصري".

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

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المصدر : وكالة الأناضول

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