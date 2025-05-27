أخبار|هولندا

أقصى اليمين يهدد بإسقاط حكومة هولندا إذا لم تطرد اللاجئين

THE HAGUE, NETHERLANDS - NOVEMBER 24: Geert Wilders, Dutch right-wing politician and leader of the Party for Freedom (PVV), speaks to the media during a break in negotiations with other party leaders to form a governing a coalition government following Wilders' victory in Wednesday's general election, on November 24, 2023 in The Hague, Netherlands. The Netherlands' right-wing, anti-EU leader Geert Wilders won the most votes in parliamentary elections on November 22, and will now face the country's political parties to form a government. (Photo by Carl Court/Getty Images)
زعيم أقصى اليمين في هولندا خيرت فيلدرز (غيتي)
27/5/2025-|آخر تحديث: 08:20 (توقيت مكة)

هدّد زعيم أقصى اليمين في هولندا خيرت فيلدرز -أمس الاثنين- بإسقاط الائتلاف الهشّ الحاكم إذا لم تُلبَ مطالبه الصارمة بشأن الهجرة "في غضون أسابيع".

وخلال مؤتمر صحفي عُقد على عجل، قال فيلدرز "لقد نفد صبرنا. الناخبون الذين جعلوا حزب الحرية الحزب الرائد لهم الحق في حكومة تفي بوعودها".

وعرض زعيم "حزب الحرية" خطة من 10 إجراءات، قال إنه ينبغي تنفيذها "في غضون أسابيع قليلة على الأكثر".

وتشمل هذه الإجراءات إغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء، وتعزيز الرقابة على الحدود، وطرد حملة الجنسية المزدوجة إذا ما أدينوا بارتكاب جريمة.

وأضاف "فلنكفّ عن فتح مراكز اللجوء. فلنغلقها".

وتابع زعيم أقصى اليمين الهولندي "يجب على عشرات آلاف السوريين العودة لبلدهم. إذا تجاوزتَ الحدودَ بشكلٍ خطرٍ وتصرفتَ بشكل سيئ بوصفك أجنبيا، فعليك مغادرة البلاد".

وحذّر فيلدرز من أنّه إذا لم تنفَذ التغييرات التي يطالب بها أو إذا نفذت بقدر غير كاف، "فسوف نغادر" الائتلاف الحاكم.

UTRECHT, NETHERLANDS - NOVEMBER 23: People gather to demonstrate against the victory of Geert Wilders and his PVV party in yesterday's Dutch general election, on November 23, 2023 in Utrecht, Netherlands. The Netherlands' right-wing, anti-EU leader Geert Wilders won the most votes in parliamentary elections on November 22, dominated by debate around rising immigration in the Netherlands. (Photo by Carl Court/Getty Images)
من احتجاجات سابقة ضد أقصى اليمين في هولندا (غيتي)

وفي الانتخابات الأخيرة، فاز "حزب الحرية" بـ37 مقعدا من مقاعد البرلمان الذي يتألف من 150 مقعدا.

وسبق لفيلدرز أن هدّد مرارا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم، لكنّ الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء ديك شوف لا تزال صامدة.

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وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإنّ شعبية الحزب تراجعت إلى حد ما، لكنّه مع ذلك، يبقى أحد الأحزاب الثلاثة الرئيسية في البلاد، إلى جانب حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي وحزب العمال/ الخضر اليساري.

المصدر : الفرنسية

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