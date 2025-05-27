الهند تطلق مشروع المقاتلة الشبحية بعد المواجهة مع باكستان

أعلنت الهند إطلاق مشروع لتطوير نموذج تجريبي لطائرة مقاتلة متقدمة من الجيل الخامس بعد نحو 3 أسابيع من مواجهة عسكرية مع باكستان، التي أعلنت إسقاط 6 طائرات لسلاح الجو الهندي.

وقالت وزارة الدفاع الهندية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الوزير راجناث سينغ وافق على النموذج التجريبي للطائرة "إيه إم سي إيه"، التي توصف بأنها أول مقاتلة شبحية في الهند.

وأضاف البيان أن وكالة التطوير الجوي التابعة لوزارة الدفاع "على وشك تنفيذ هذا البرنامج من خلال شراكة صناعية"، مؤكدا أنها "ستكون خطوة رئيسية نحو الاستقلالية في قطاع الطيران".

وذكرت وسائل إعلام هندية أن هذه الخطوة جاءت في ظل تقارير عن جهود تبذلها الصين للإسراع بتزويد باكستان بمقاتلات شبحية لتعزيز ترسانتها في مواجهة الهند.

وتعد الهند من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، فقد شكّلت مشترياتها من الأسلحة نحو 10% من إجمالي وارداتها في الفترة 2019-2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وخلال المواجهة العسكرية الأخيرة بين الهند وباكستان التي استمرت من 7 إلى 10 مايو/أيار الجاري، وردت أنباء عن اشتباك أكثر من 100 طائرة من الجانبين في معركة لمدة ساعة كاملة.

وقالت إسلام آباد إن طائراتها المقاتلة المصنّعة في الصين أسقطت 6 طائرات هندية، بينها 3 طائرات فرنسية الصُّنع من طراز "رافال"، لكن نيودلهي لم تعلن عن خسارة أي من مقاتلاتها.