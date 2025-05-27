الشرطة البريطانية تنفي صفة الإرهاب عن حادث الدهس في ليفربول

عبرت الشرطة البريطانية -اليوم الاثنين- عن اعتقادها بأن حادثة دهس حشد من مشجعي كرة القدم في ليفربول بسيارة اليوم كانت حادثا معزولا وليس لها علاقة بالإرهاب.

وقالت مساعدة قائد شرطة ميرسيسايد جيني سيمز في مؤتمر صحفي "نعتقد أن هذا حادث معزول، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر على صلة به"، مضيفة أنه تم توقيف رجل بريطاني يبلغ 53 عاما وأن "الحادث لا يتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا".

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وفي وقت سابق صدمت سيارة حشدا من مشجعي ليفربول خلال موكب للاحتفال بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين واعتقلت الشرطة رجلا بريطانيا يبلغ من العمر 53 عاما بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت مصادر صحفية وشهود عيان على عين المكان إن الحادث أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المشجعين المحتفلين بفوز فريقهم.

وقالت شرطة مرسيسايد إن سيارة صدمت "عددا من المارة" بعد وقت قصير من مرور حافلة الفريق المكشوفة التي كانت تقل اللاعبين والجهاز الفني عبر وسط المدينة حيث كان في استقبالهم عشرات الآلاف من المشجعين.

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق من صحته على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا وهم ملقون على الأرض، وشاهد مصور من رويترز خدمات الطوارئ وهي تحمل الضحايا على نقالات إلى سيارات إسعاف والحطام المتناثر على الطريق، وتم نصب خيمة في موقع الحادث لعلاج المصابين.

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كما أظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق من صحته على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة تسير بسرعة وسط حشود ضخمة من المشجعين الذين كانوا يصطفون على جانبي الشارع، وفي مرحلة ما بدت السيارة وكأنها تنحرف بعيدا عن المنطقة الأكثر ازدحاما.

وأحاط عدد كبير من أفراد الشرطة بالسيارة بعد ذلك بوقت قصير، وأظهرت مقاطع فيديو أخرى أن المشجعين الغاضبين حاولوا أيضا الوصول للسائق.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر عبر منصة إكس إن المشاهد كانت مروعة وإنه تم إطلاعه على آخر المستجدات حول الأحداث.