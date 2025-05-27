السعودية تجدد الإعلان عن عقوبات رادعة لمخالفي قوانين الحج

شددت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء على ضرورة احترام قوانين الحج، وذكّرت بحزمة من العقوبات الرادعة التي أعلنت في وقت سابق عزمها تطبيقها على المخالفين.

وقد أكّدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال (26 ألفا و600 دولار) بحق كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ويتم تطبيق الغرامة ابتداء من اليوم من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من الشهر ذاته.

وإلى جانب الغرامة، ستطلب الوزارة من المحكمة المختصة مصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في العملية، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

كذلك تتضمن العقوبات غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (5332 دولارا) بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.

وتطبق هذه الغرامة على حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إذا حاولوا الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

وأعلنت وزارة الداخلية أن العقوبات الجديدة تتضمن ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلادهم، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات قادمة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وطلبت من الجميع المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.