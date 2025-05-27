الاحتلال يقصف شرق غزة وخان يونس ويستهدف مصنعا للسولار

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء والليلة الماضية قصفا جويا ومدفعيا كثيفا على المناطق الشرقية لمدينة غزة وخان يونس، واستهدف مصنعا للسولار وسط القطاع، وذلك بعد ساعات من مجازر جديدة خلفت أكثر من 80 شهيدا.

فقد أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة في وقت مبكر اليوم.

والليلة الماضية، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وأفادت قناة الأقصى الفضائية بأن حي الشجاعية ومناطق أخرى شرقي مدينة غزة تعرضت لسلسلة من الغارات رافقها قصف مدفعي.

وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلات في أطراف الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وقد تعرضت في الآونة الأخيرة لهجمات من قبل المقاومة أوقعت خسائر في صفوفها.

والليلة الماضية، نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة للمباني شمالي قطاع غزة، ويتزامن ذلك مع استهدافات متكررة لما تبقى من المستشفيات في المنطقة.

عاجل | نشوب حريق كبير، جرّاء قصف الاحتلال ورشة لتصنيع السولار الصناعي، على شارع صلاح الدين شرق بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/wMrK3gKh9C — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2025

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غارات ليلية

وخلال الليلة الماضية، قصفت طائرات الاحتلال مصنعا للسولار شرق بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بوصول شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جراء الغارة.

وبث ناشطون مقطعا يظهر ألسنة اللهب تتصاعد من الموقع المستهدف.

ويأتي القصف في وقت يعاني فيه القطاع من شح كبير في الوقود جراء الحصار الإسرائيلي.

في تطور آخر، أفاد مراسل الجزيرة بتعرض البلدات والأحياء الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي فجر اليوم.

وشمل القصف الجوي والمدفعي بلدة القرارة شمال خان يونس، وفقا للمراسل.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت النار الليلة على منطقة المواصي المكتظة بالنازحين غرب خان يونس.

ويأتي القصف بعد ساعات من إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بإخلاء مناطق في خان يونس تمهيدا لمهاجمتها.

وكانت مصادر طبية للجزيرة أفادت باستشهاد 82 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أمس الاثنين، من بينهم أكثر من 30 شهيدا في غارة استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي بحي الدرج في مدينة غزة.

واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، وأسفرت غاراتها منذ ذلك الوقت عن استشهاد أكثر من 3800 شخص وإصابة نحو 11 ألفا، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.