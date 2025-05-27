اعتقال 14 شخصا من عصابة مخدرات دولية بثلاث دول أوروبية

أعلن جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) مداهمة عصابة دولية لتجارة المخدرات في عدة دول أوروبية.

وأوضح يوروبول -من مقره في مدينة لاهاي بهولندا- اليوم الثلاثاء أن 14 مشتبها بهم قد تم اعتقالهم في كل من بلجيكا وألمانيا وإيطاليا، كما جرى تفتيش 11 شقة وضبط 780 كيلوجراما من الكوكايين.

وحسب يوروبول، كانت العصابة تدار من قِبل عائلة إيطالية، وكانت لها صلات بموردين في كولومبيا وكيميائيين في بلجيكا، وذكر يوروبول أن العصابة قامت بتهريب كميات كبيرة من الكوكايين من كولومبيا عبر موانئ أوروبية، وأن المخدرات كان يجري تخزينها في بلجيكا، حيث استخدمت مواقع التخزين أيضا كمختبرات لمعالجة المواد المخدرة لاحقا.

ووفقا لهذه التصريحات، تم اعتقال 11 شخصا في بلجيكا، وشخصين في ألمانيا، وشخص واحد في إيطاليا. كما شاركت سويسرا أيضا في العملية.

وأعلن يوروبول أن العصابة كانت متورطة كذلك في تجارة الهيروين وغسل الأموال.

وفي يونيو/حزيران 2023، كشف تقرير "المرصد الأوروبي للمخدرات والإدمان" (EMCDDA) عن نمو وتنوع سوق المخدرات في الاتحاد الأوروبي، ما يزيد المخاطر على الصحة العامة.

وأفاد التقرير بأن سكان التكتل الأوروبي باتوا عُرضة "لمجموعة واسعة من المواد التي تؤثر على العقل"، مشيرا إلى أن أكبر كمية من المخدرات المصادرة داخل الاتحاد الأوروبي كانت بين عامي 2011 و2021.

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وأوضح المرصد -ومقره البرتغال- أن الكوكايين جاء في المرتبة الأولى بنسبة 416%، ثم القنب العشبي بنسبة 260% والميثامفيتامين بنسبة 135%، ثم الهيروين بنسبة 126%، ثم الإكستاسي أو ما يُعرف بمخدر الهلوسة بنسبة 123%، ثم الماريغوانا بنسبة 77%، وأخيرا عقاقير الأمفيتامين بنسبة 42%.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع الطلب على الأنواع المذكورة من المخدرات داخل الاتحاد الأوروبي، فإنه "من المرجّح أن ارتفاع كميات المضبوطات يعكس بشكل جزئي الدور الأكبر الذي تلعبه أوروبا كمكان لإنتاج هذه العقاقير وتصديرها ونقلها".