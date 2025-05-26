ألف أكاديمي إسرائيلي يطلقون نداء عاجلا لوقف الحرب على غزة

أطلق أكثر من ألف من الأكاديميين والمحاضرين والعاملين والإداريين في الجامعات وحقول التعليم العالي في إسرائيل نداء عاجلا دعوا فيه إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالوا الموقعون في بيان لهم إن "إسرائيل منذ أن خرقت وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي قتل في غزة ما يقارب 3 آلاف شخص معظمهم من المدنيين العزل، وإن أكثر من 53 ألفا قتلوا في قطاع غزة منذ بداية الحرب التي تدخل يومها 600 قريبا، بينهم 15 ألف طفل فلسطيني وما يقارب 41 رهينة إسرائيلية".

وأضاف البيان أنهم بصفتهم "أكاديميين وأكاديميات، يقرّون بتحمل المسؤولية عما تنفذه الحكومة الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية، وتحويل غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش البشري، لأن الحكومة الإسرائيلية تواصل قصف المستشفيات والمدارس والمؤسسات الأخرى والقضاء التام على التعليم العالي فيها وتركيز السكان ودفعهم إلى التحرك".

وطالب الموقعون مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل بأن "ترفع صوتها وأن تخاطب طلابها وطالباتها والجمهور عامة وأن لا تتردد بعد الآن في مواجهة الواقع كما هو وتسمي الأشياء بمسمياتها، لأن هذه أفعال لا تحتمل أن ترتكب بأسمائنا وبأيدينا".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير التهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، أكثر من 176 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.