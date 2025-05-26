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19 شهيدا بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

epaselect epa12127387 The body of an infant is retrieved as Palestinians search for the bodies of missing persons under the rubble of the Dardina family building, after it was hit by an Israeli airstrike in Jabalia, northern Gaza Strip, 23 May 2025, which killed more than 50 people. More than 53,700 Palestinians have been killed in the Gaza Strip, according to the Palestinian Ministry of Health, since Israel launched a military campaign in the strip in response to a cross-border attack led by the Palestinian militant group Hamas on 07 October 2023, in which about 1,200 Israelis were killed and more than 250 taken hostage. EPA-EFE/HAITHAM IMAD ATTENTION: GRAPHIC CONTENT
فلسطيني يحمل جثة ابنه الرضيع الذي استشهد في قصف على جباليا قبل يومين (الأوروربية)
26/5/2025-|آخر تحديث: 02:55 (توقيت مكة)

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الاثنين مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال المراسل نقلا عن مصادر طبية إن 6 أطفال كانوا من بين شهداء القصف الذي شنته المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج.

ووصلت جثث عدد من الشهداء، إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، بينما نقل الجرحى لتلقي العلاج وسط ظروف صحية صعبة.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف مسيرة إسرائيلية لروضة تؤوي نازحين في مخيم المغازي.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 32 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر أمس الأحد.

واستهدفت موجة جديدة من الغارات مناطق عدة في غزة، من بيت لاهيا شمالا إلى خان يونس جنوبا.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

المصدر : الجزيرة

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