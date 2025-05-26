19 شهيدا بقصف مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الاثنين مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وقال المراسل نقلا عن مصادر طبية إن 6 أطفال كانوا من بين شهداء القصف الذي شنته المقاتلات الحربية الإسرائيلية على مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج.

ووصلت جثث عدد من الشهداء، إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، بينما نقل الجرحى لتلقي العلاج وسط ظروف صحية صعبة.

وفي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين إثر قصف مسيرة إسرائيلية لروضة تؤوي نازحين في مخيم المغازي.

وفي وقت سابق أمس الأحد، أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة باستشهاد 32 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي المتواصل منذ فجر أمس الأحد.

واستهدفت موجة جديدة من الغارات مناطق عدة في غزة، من بيت لاهيا شمالا إلى خان يونس جنوبا.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.