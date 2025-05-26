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إصابات جراء تفجير الاحتلال روبوتا قرب مستشفى العودة شمال غزة

جرت قوات الاحتلال روبوتاً قرب مستشفى العودة شمال غزة، ما أدى إلى أضرار جسيمة في المستشفى واندلاع حريق في مستودع الأدوية والمستلزمات الطبية
جيش الاحتلال استهدف بشكل مكثف مستشفى العودة ومحيطة خلال الأيام الأخيرة (الجزيرة)
26/5/2025-|آخر تحديث: 20:03 (توقيت مكة)

أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين روبوتا قرب مستشفى العودة بتل الزعتر شمالي قطاع غزة مما تسبب في إصابة أفراد من طاقمه وإلحاق أضرار بالمستشفى.

وحصلت الجزيرة أمس على صور حصرية تُظهر عمليات تجريف وتدمير واسعة النطاق نفذها الاحتلال في محيط مستشفى العودة والمستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

وأظهرت الصور آليات عسكرية إسرائيلية، منها دبابات وجرافات، تقوم بعمليات هدم ممنهجة للأحياء السكنية والمنازل في المنطقة المحيطة بالمستشفيين، مما أدى إلى تدمير مربعات سكنية بأكملها وتحويلها إلى أنقاض.

كما أظهرت الصور استمرار إطلاق النار والقصف المدفعي على المستشفيين، مما عرض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وكانت إدارة مستشفى العودة قد ناشدت قبل أيام أيضا المؤسسات الأممية التدخل لإخماد حريق مشتعل بمستودع الأدوية جراء القصف الإسرائيلي، محذرة من أن استمراره يُنذر بتفاقم الكارثة الصحية ويُهدد حياة المرضى والطواقم الطبية.

ومستشفى العودة من المؤسسات الطبية الخاصة التي تقدم خدماتها بقطاع غزة، وله فرعان، أحدهما وسط القطاع والآخر بمخيم جباليا، ورغم الإمكانات المحدودة بسبب الحصار الإسرائيلي والإبادة يواصل تقديم الرعاية للمرضى والمصابين بشكل محدود.

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ومنذ بدئه حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، مما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية منذ أن أغلقت إسرائيل المعابر في الثاني من مارس/آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، في حين يصعّد جيشها حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد سكان القطاع الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة

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