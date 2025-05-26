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عاجل | القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105 بمنطقة أصلان في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

26/5/2025-|آخر تحديث: 16:30 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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