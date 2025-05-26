صحيفة إسرائيلية: استقالة رئيس "مؤسسة غزة الإنسانية"

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" باستقالة جيك وود الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية" المنظمة غير الحكومية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن جيك وود قوله إنه من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية.

وحث وود إسرائيل على توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات، حسب الصحيفة الإسرائيلية.

كما حث وود الأطراف المعنية على مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات لسكان قطاع غزة الذين يعانون مجاعة غير مسبوقة.

وقبل أسبوعين، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" أنها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات إنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أنها أجرت محادثات بهذا الشأن مع مسؤولين في إسرائيل التي تمنع منذ مارس/آذار الماضي دخول أي مساعدات للقطاع الفلسطيني المحاصر، وسط مخاوف وانتقادات أممية لهذه العملية.

ولا يُعرف الكثير عن هذه المنظمة المسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير/شباط في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت قبل 3 أسابع هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر.

وقبل الأنباء التي تحدثت عن استقالته اليوم، ترأس جيك وود المؤسسة، وله خبرة قيادة منظمة "فريق روبيكون" لتقديم الإغاثة الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، وهو قناص سابق ومن قدامى المحاربين في قوات المارينز الأميركية الذي سبق له القتال في أفغانستان والعراق.