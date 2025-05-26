سموتريتش: لا نخشى كلمة "احتلال" وسنعاود استيطان غزة

كرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعوته لاحتلال قطاع غزة بالكامل وإعادة بناء المستوطنات فيه، وذلك خلال مشاركته اليوم الاثنين في احتفالات المستوطنين بذكرى احتلال القدس الشرقية عام 1967 وفق التقويم العبري.

وقال سموتريتش في كلمة أمام حائط البراق غربي المسجد الأقصى المبارك "نحن لا نخاف من كلمة احتلال".

وأضاف "نحن نحتل أرض إسرائيل، نحرر غزة، نستوطن غزة، وننتصر على العدو".

وانضم سموتريتش إلى آلاف من المستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا البلدة القديمة في القدس المحتلة ضمن ما يسمونها "مسيرة الأعلام" التي تضمنت رقصات استفزازية واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم وهتافات "الموت للعرب" و"لنسوِّ غزة بالأرض".

وكان سموتريتش -الذي يتزعم حزب الصهيونية الدينية- قد صرح في 5 مايو/أيار الجاري بأن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة بعد أن تكمل احتلاله.

وقد دعا مرارا إلى التدمير الشامل للقطاع الفلسطيني المحاصر ومدنه، إذ نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قوله "لا توجد أنصاف حلول، رفح ودير البلح والنصيرات.. تدمير شامل، ولا مجال للتأويل".

القناة 12 العبرية عن سموتريش خلال مشاركته "بمسيرة الأعلام" بالقدس المحتلة: "نحن لا نخاف من كلمة احتلال، سنحتل غزة ونبني مستوطنات هناك" pic.twitter.com/TTe8tXOkjN — القسطل الإخباري (@AlQastalps) May 26, 2025

إعلان

وأطلق الجيش الإسرائيلي في 18 مايو/أيار الجاري عملية عسكرية سماها "عربات جدعون" ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع بالكامل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.