ترامب يعبر عن استيائه من بوتين ويطلب من زيلينسكي الصمت

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الأحد- عن استيائه العميق بسبب القصف الروسي لأوكرانيا في مطلع الأسبوع، وقال "أشعر بالاستياء تجاه بوتين"، في إشارة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما طالب ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتوقف عن التصريحات المناهضة لروسيا وقال إن "كل ما يخرج من فمه يسبب المشاكل".

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في مطار موريستاون في نيوجيرسي أثناء تأهبه للعودة إلى واشنطن "لا أعلم ماذا دهاه. وما الذي حدث له بحق الجحيم؟ أليس كذلك؟ إنه يقتل الكثير من الناس. أنا لست سعيدا بذلك".

وأضاف "لطالما كانت لدي علاقة جيدة جدا مع بوتين ولكن شيئا ما حدث له فلقد جن جنونه تماما".

وأضاف ترامب أن "الصواريخ والطائرات المسيرة تطلق على مدن في أوكرانيا دون أي سبب على الإطلاق" وقال إن "بوتين يقتل الكثير من الناس دون داع وأنا لا أتحدث فقط عن الجنود".

وفي لغة تحذير مبطنة قال الرئيس الأميركي إنه لطالما قال إن "بوتين يريد كل أوكرانيا وليس جزءا منها فقط لكن إذا فعل فسيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".

وجاءت تعليقات ترامب ردا على قصف روسي باستخدام 367 من الطائرات المسيرة والصواريخ على مدن أوكرانية شملت العاصمة كييف أثناء الليل وفي الساعات الأولى من يوم الأحد، في أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب. وأسفر الهجوم عن مقتل 12 على الأقل وإصابة العشرات.

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وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -الأحد- "بدون ضغط قوي على القيادة الروسية لا يمكن وقف هذه الوحشية. العقوبات ستساعد بالتأكيد".

وفي رد على سؤال بشأن العقوبات، قال ترامب إنه "قطعا" يفكر في زيادة العقوبات الأميركية على روسيا ردا على أعمال العنف الأخيرة.

في المقابل، قال ترامب في تصريح عبر منصة تروث سوشيال التي يمتلكها إن "زيلينسكي لا يقدم أي خدمة لبلاده من خلال التحدث بالطريقة التي يتبعها" وأضاف "أن كل ما يخرج من فم زيلينسكي يسبب المشاكل ولا أحب ذلك ومن الأفضل أن يتوقف".

لكنه قال ردا على سؤال بشأن العقوبات إنه "قطعا" يفكر في زيادة العقوبات الأميركية على روسيا، رغم إشارته إلى أن هذه الحرب "هي حرب زيلينسكي وبوتين و(الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن وليست حرب ترامب".