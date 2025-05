"بين اللهب والجثث".. طفلة تبحث عن حياة في جحيم غزة

"ولا شيء… تخيل هذه ابنتك أو أختك الصغيرة".. بهذه العبارة المؤثرة وثق الناشط حمزة المصري، عبر مقطع فيديو نشره في حسابه على إنستغرام، لحظة محاولة طفلة النجاة وسط ألسنة اللهب التي اندلعت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة فهمي الجرجاوي في قطاع غزة.

ووفقا لرواد منصات التواصل الاجتماعي، فقد اعتُبر هذا المشهد من أكثر المشاهد ألما وقسوة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 19 شهرا.

الفيديو أثار موجة غضب عارمة بين الناشطين، إذ وصفوه بأنه "من دون وصف" نظرا لبشاعته، بينما علق آخرون بأن "صباح غزة كان أسود ومؤلما"، في إشارة إلى الطفلة التي كانت تحاول النجاة بين جثث عائلتها وأشقائها وسط النيران، في ظل صمت عربي وإسلامي مطبق تجاه ما يجري.

الصحفي الفلسطيني عبد القادر صباح قال في تعليقه: "مشهد واقعي يجسد جزءا مما نعيشه يوميا، قصف، قتل، حرق، تجويع، قهر وألم لا ينتهي".

وتساءل مغردون قائلين متى تستفيق الدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان وترى ما يجري لأهل غزة من حرب إبادة جماعية؟

هذه الصورة التُقطت في مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تعرّضت للقصف، ما أسفر عن استشهاد 25 شخصًا حرقًا

A real scene that reflects a fraction of what we endure every day — bombing, killing, burning,…

