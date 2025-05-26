"بين اللهب والجثث".. طفلة تبحث عن حياة في جحيم غزة

"ولا شيء… تخيل هذه ابنتك أو أختك الصغيرة".. بهذه العبارة المؤثرة وثق الناشط حمزة المصري، عبر مقطع فيديو نشره في حسابه على إنستغرام، لحظة محاولة طفلة النجاة وسط ألسنة اللهب التي اندلعت نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة فهمي الجرجاوي في قطاع غزة.

ووفقا لرواد منصات التواصل الاجتماعي، فقد اعتُبر هذا المشهد من أكثر المشاهد ألما وقسوة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل 19 شهرا.

الفيديو أثار موجة غضب عارمة بين الناشطين، إذ وصفوه بأنه "من دون وصف" نظرا لبشاعته، بينما علق آخرون بأن "صباح غزة كان أسود ومؤلما"، في إشارة إلى الطفلة التي كانت تحاول النجاة بين جثث عائلتها وأشقائها وسط النيران، في ظل صمت عربي وإسلامي مطبق تجاه ما يجري.

الطفله ورد جلال الشيخ خليل ، الناجية الوحيده لاسرتها . فقدت ستة من اخوتها وأخواتها في الجريمه ووالدها بحالة خطرة — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) May 26, 2025

الصحفي الفلسطيني عبد القادر صباح قال في تعليقه: "مشهد واقعي يجسد جزءا مما نعيشه يوميا، قصف، قتل، حرق، تجويع، قهر وألم لا ينتهي".

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وتساءل مغردون قائلين متى تستفيق الدول العربية والإسلامية ومنظمات حقوق الإنسان وترى ما يجري لأهل غزة من حرب إبادة جماعية؟

مشهد واقعي يُجسّد جزءًا مما نعيشه يوميًا قصف، قتل، حرق، تجويع، قهر، وألم لا ينتهي. هذه الصورة التُقطت في مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تعرّضت للقصف، ما أسفر عن استشهاد 25 شخصًا حرقًا A real scene that reflects a fraction of what we endure every day — bombing, killing, burning,… pic.twitter.com/J1V7ItAkUH — عبد القادر صباح (@AbdSabbah91) May 26, 2025

وصرح مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة فارس عفانة بأن "أطفالا احترقوا ولم يتمكن أحد من إنقاذهم".

أطفال احترقوا ولم يتمكن أحد من إنقاذهم.. مدير الإسعاف والطوارئ في شمال غزة، فارس عفانة، يتحدث عن مجزرة الاحتلال المروّعة في مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة. pic.twitter.com/0kdkvuoyNV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2025

وقد استشهد العشرات من الفلسطينيين اليوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين، ومنزلا لعائلة فلسطينية في قطاع غزة. وأفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إلى 30 نتيجة القصف الذي طال فجرا مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

أين مؤسسات النظام الدولي ؟ الأمم المتحدة، مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية،… ؟ أين همة الشعوب العربية و الإسلامية ؟ الشعوب العربية والإسلامية تخشى القمع الأمني في دولها ! 😂😂 #محاصرة_السفارات_ليست_جريمة #عصيان_مدني_حتى_تتوقف_الإبادة https://t.co/CApXFXJWLc — طارق المنضوج Mandhouj Tarek (@AlloLiberte) May 26, 2025

من جانبه، اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بارتكاب المجزرة وتنفيذ الهجوم، زاعما أن "إرهابيين استخدموا المجمع لتخطيط وجمع معلومات بهدف تنفيذ اعتداءات ضد مواطني إسرائيل وقوات الجيش". وقال في منشور على منصة "إكس" إن الجيش والاستخبارات (الشاباك) استهدفا الليلة الماضية "إرهابيين مركزيين من حماس والجهاد الإسلامي كانوا يعملون داخل مجمع قيادة وسيطرة استخدم سابقا كمدرسة فهمي الجرجاوي في مدينة غزة".

#عاجل 🔻هاجم جيش الدفاع والشاباك الليلة الماضية ارهابيين مركزيين في حماس والجهاد الإسلامي عملوا داخل مجمع قيادة وسيطرة للمنظمتيْن في مكان استخدم في الماضي كمدرسة فهمي الجرجاوي في مدينة غزة. ⭕️لقد استخدم الارهابيون المجمع لتخطيط وجمع معلومات بهدف تنفيذ اعتداءات إرهابية ضد مواطني… pic.twitter.com/vcxSM7JeHO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 26, 2025