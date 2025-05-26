حذر إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، من تصعيد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى ذكرى "توحيد القدس".

وأكد صبري في تصريحات لقناة الجزيرة أن "اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية، وبدأ ينقض بشراسة على المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة".

وأضاف أن "ما يحصل هو اعتداء صارخ على حرمة الأقصى، وأن المستوطنين يحاولون إظهار أنهم باتوا يسيطرون على المسجد من خلال طقوسهم، ولن يكسب الاحتلال منه شيئا سوى مزيد من التوتر والاضطراب".

وأشار خطيب الأقصى إلى أن إجراءات الاحتلال تفسح للمستوطنين فرصة مواصلة عربدتهم وتدنيس الأقصى في الوقت الذي يفرض فيه الاحتلال حصارا على مدينة القدس وعلى دخول المصلين إلى المسجد.

وعبّر صبري عن أسفه الشديد لعدم وجود ردود فعل تتناسب مع ما يمر به الأقصى والقدس، وقال: لم يعد انتهاك حرمة الأقصى خافيا على أحد.

وأكد الشيخ أن المسجد الأقصى "وقف إسلامي خالص، ولن تغير هذه الاعتداءات من حقيقته شيئا، ولن تثني المقدسيين عن الدفاع عنه مهما بلغت التضحيات".

يواصل مئات المستوطنين منذ ساعات صباح اليوم اقتحام المسجد الأقصى بحماية شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي شددت قبضتها الأمنية على محيط المسجد ومنعت دخول المصلين إليه.

وأدى المستوطنون خلال اقتحامهم صلوات وطقوسا تلمودية بالإضافة إلى الرقص والغناء، فيما رفعت إحدى المقتحمات العلم… pic.twitter.com/NOqHTUzfwO — الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 26, 2025

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واقتحم أكثر من ألف مستوطن، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى، وسط حماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إحياء لما يسمى "يوم توحيد القدس".

وأفادت مصادر للجزيرة اعتداء شرطة الاحتلال بالضرب على حراس الأقصى، وأبعدتهم عن ساحات المسجد، بالإضافة إلى نشرها نحو 200 عنصر داخل المسجد لتأمين اقتحام المستوطنين.

ويحتفل الإسرائيليون اليوم الاثنين الموافق لـ28 من الشهر الثامن وفق التقويم العبري، بما يعرف "بيوم توحيد القدس"، الذي سيطرت فيه إسرائيل على القدس واحتلت الجزء الشرقي منها أثناء حرب يونيو/حزيران 1967 المعروفة في العالم العربي "بالنكسة".