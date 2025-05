المواجهات مع الهند تعزز المكانة الداخلية للجيش الباكستاني

إسلام آباد – تجولت الجزيرة نت خلال الأيام الأخيرة في العديد من الشوارع والأسواق في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وفي مدينة راولبندي المجاورة إلى جانب العديد من الأحياء والأسواق في كشمير الباكستانية، كل من التقينا به أعرب عن اعتزازه وفخره بالجيش الباكستاني، واصفين إياه بالبطل الذي تمكن من صد العدوان الهندي.

وإلى جانب حديث الناس، هناك العديد من اللوحات والرايات التي تمجد الجيش وأداءه وقيادته التي تحقق النصر على أيديها، ناهيك عن الصحف ومحطات التلفزة والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي أشاد معظمها بأداء الجيش.

كما أن المدن الرئيسية في البلاد مثل كراتشي ولاهور وبيشاور إلى جانب إسلام آباد وغيرها، شهدت احتفالات شعبية كبيرة ليس ليوم واحد، وإنما تواصلت على مدى الأيام السابقة منذ إعلان وقف اطلاق النار بين الهند وباكستان في 10 مايو/أيار الجاري، ولا تزال الاحتفالات مستمرة.

في المقابل وقبل نحو عامين، وتحديدا في 9 مايو/أيار 2023 خرج آلاف الباكستانيين إلى الشوارع في المدن الكبرى، مستهدفين الممتلكات العامة والخاصة، وخاصة تلك التابعة للجيش الباكستاني، وتم وصف ذلك اليوم باليوم الأسود.

كان المحتجون، المنتمون إلى حزب حركة إنصاف الباكستانية، يتظاهرون ضد اعتقال زعيمهم ورئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي تم اعتقاله في إسلام آباد بعدة تهم من بينها تهم بالفساد.

الاحتجاجات حينها شكلت تحديًا غير مسبوق للجيش، الذي يُعدّ المؤسسة الأكثر قوة ونفوذا في باكستان. بعد ذلك بعامين، خرج الآلاف مرة أخرى إلى الشوارع، ولكن هذه المرة للاحتفال والإشادة بالجيش الذي دافع عن البلاد ضد العدوان الهندي.

وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب باكستان في الفترة بين 11 و15 مايو/أيار الجاري، اعتبر 96% من أكثر من 500 مشارك أن باكستان انتصرت في النزاع.

وأظهرت البيانات الأولية واتجاهات الاستطلاع أن 82% قيموا أداء الجيش بـ"جيد جدًا"، مع أقل من 1% أعربوا عن عدم رضاهم. والأهم من ذلك، قال 92% إن رأيهم في الجيش تحسّن نتيجة النزاع.

في 11 مايو/أيار الحالي، بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، كانت المدن في باكستان مليئة بأشخاص يركبون السيارات والدراجات النارية، ويطلقون الأبواق والأغاني الوطنية، كانوا يلوحون بالأعلام الوطنية والملصقات التي تشيد بالجيش، وخاصة قائده الجنرال سيد عاصم منير.

وأطلقت باكستان على يوم 10 مايو/أيار الحالي "يوم معركة الحق". كان هذا تناقضًا واضحًا مع يوم 9 مايو/أيار 2023 والذي وصفته الحكومة بـ"اليوم الأسود" بسبب العنف الذي أطلقه مؤيدو خان ضد البنية التحتية العامة والخاصة.

بعد ستة أيام من وقف إطلاق النار، أشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأعمال الجيش، ووصف ما تم بـ"فصل ذهبي في تاريخ الجيش". وفي 20 مايو/أيار الجاري أُعلن ترقية قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى رتبة مشير، في خطوة نادرة، حيث يعد ثاني ضابط في تاريخ البلاد يمنح هذه الرتبة العسكرية العليا بعد الجنرال أيوب خان، الذي تولى قيادة البلاد خلال حرب عام 1965 مع الهند.

رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذي يقبع في السجن منذ أغسطس/آب 2023، أصدر أيضا بيانا عبر محاميه، قال فيه إن الجيش بحاجة إلى دعم الشعب أكثر من أي وقت مضى.

"The recent escalation between Pakistan and India has once again proven that Pakistanis are a brave, proud, and dignified nation.

I have always said, "Mulk bhi mera, Fauj bhi meri" (this country is mine, and so is the army). Just as our soldiers defeated Modi on both aerial and…

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 13, 2025