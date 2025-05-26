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إنقاذ طفلة استشهدت والدتها وأشقاؤها بمجزرة حي الدرج

Palestinians inspect the damage at a school sheltering displaced people, following an Israeli strike, in Gaza City, May 26, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
النيران تلتهم مدرسة فهمي الجرجاوي بعد القصف الإسرائيلي فجر اليوم (رويترز)
26/5/2025-|آخر تحديث: 05:16 (توقيت مكة)

ضجت منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية بمقطع فيديو لطفلة ناجية من مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت -فجر اليوم الاثنين- مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأظهر الفيديو أحد عناصر فرق الإنقاذ يحمل الطفلة التي استشهدت والدتها وأشقاؤها ونقل والدها إلى المستشفى بعد إصابته جراء القصف الإسرائيلي للمدرسة.

وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية إن 25 فلسطينيا استشهدوا بينهم 6 أطفال، ووصلت جثث عدد منهم، إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، في حين نقل الجرحى لتلقي العلاج وسط ظروف صحية صعبة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

المصدر : الجزيرة

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