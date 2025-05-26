إنقاذ طفلة استشهدت والدتها وأشقاؤها بمجزرة حي الدرج

ضجت منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية بمقطع فيديو لطفلة ناجية من مجزرة إسرائيلية جديدة استهدفت -فجر اليوم الاثنين- مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأظهر الفيديو أحد عناصر فرق الإنقاذ يحمل الطفلة التي استشهدت والدتها وأشقاؤها ونقل والدها إلى المستشفى بعد إصابته جراء القصف الإسرائيلي للمدرسة.

استُشهدت والدتها وأشقاؤها.. طفلة ناجية من مجزرة الاحتلال بحق النازحين في مدينة غزة، قبل قليل. pic.twitter.com/QFCXhuLT7l — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 26, 2025

وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية إن 25 فلسطينيا استشهدوا بينهم 6 أطفال، ووصلت جثث عدد منهم، إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، في حين نقل الجرحى لتلقي العلاج وسط ظروف صحية صعبة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.