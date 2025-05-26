إنذار إسرائيلي لإخلاء خان يونس استعدادا "لهجوم غير مسبوق"

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارا للفلسطينيين للإخلاء "الفوري" لمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وقال إنه يشن هجوما "غير مسبوق" في المنطقة.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى التوجه نحو منطقة المواصي غربا، ليوسّع بذلك عمليات التهجير في القطاع، الذي يخضع أكثر من 80% من مساحته لأوامر إخلاء منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفقا للأمم المتحدة.

وقال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، "إلى سكان محافظة خان يونس وبلدات بني سهيلا وعبسان والقرارة (شرق المحافظة)، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما غير مسبوق".

وأضاف "تعتبر منطقة محافظة خان يونس منطقة قتال خطيرة تم تحذيرها عدة مرات: اخلوا فورا غربا إلى منطقة المواصي". وأشار إلى أن أمر الإخلاء لا يشمل مستشفيي الأمل وناصر.

وأطلق الجيش الإسرائيلي في 18 مايو/أيار الجاري عملية عسكرية أسماها "عربات جدعون"، ضمن حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتتضمن الخطط الجديدة احتلال القطاع بالكامل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واستُشهد أكثر من 50 فلسطينيا بينهم أطفال جراء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم الاثنين، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، ومنهم 36 في قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج، وسط مدينة غزة.