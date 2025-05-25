وزير الدفاع الألماني لا يستبعد العودة للتجنيد الإجباري

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن ألمانيا قد تفكر في إعادة تطبيق التجنيد الإجباري ابتداء من العام المقبل إذا لم يتقدم عدد كاف من المتطوعين للالتحاق بقواتها المسلحة.

وتتطلع ألمانيا -وهي عضو حلف شمال الأطلسي (ناتو)- إلى تعزيز قوتها العسكرية، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا عام 2022، ولكن يبدو أنها لن تنجح في استقطاب عدد كاف من المجندين.

وقالت القوات المسلحة الألمانية إن هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات المقبلة للوفاء بالتزامات الناتو، علما أن البلاد ألغت خدمة التجنيد الإجباري عام 2011.

وقال بيستوريوس -في تصريحات لصحيفة محلية- إن "نموذجنا يعتمد مبدئيا على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد على التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية".

وقال إن مشروع قانون جديدا بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2026. وكان تركيز الحزب الاشتراكي الديمقراطي دائما على خيارات التطوع لإعادة بناء الجيش.

ودعم أندرياس هين قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا حملات التجنيد. وقال هين في مقابلة صحفية "نحن على الطريق الصحيح، لكننا الآن بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد".