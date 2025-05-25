مصرع 14 شخصا على الأقل بعواصف في باكستان عقب موجة حر

أعلن مسؤولون، اليوم الأحد، أن العواصف المدمرة التي ضربت وسط وشمال باكستان بعد موجة حر شديدة، أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 100.

واجتاحت رياح عاتية ورعد وبرق ولايتي البنجاب الشرقية وخيبر بختونخوا الشمالية الغربية إضافة إلى العاصمة إسلام آباد بعد ظهر ومساء السبت، ما أدى إلى اقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء.

ونجمت غالبية الوفيات عن انهيار جدران وأسقف، إلا أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بعد أن صدمتهما ألواح شمسية انفصلت بفعل الرياح العاتية.

وقتل رجل وأصيب 3 بصواعق برق.

وأكد المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب مظهر حسين لوكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه العواصف الهوائية تتطور بسبب الحرارة المفرطة، التي تجاوزت 45 درجة مئوية في الأيام الأخيرة.

وقال "شهدت موجة الحر الأخيرة ارتفاعا حادا في درجات الحرارة على مدار 3 أو 4 أيام"، معلنا مصرع 14 شخصا وإصابة 100 في البنجاب.

وأضاف "كانت هذه العاصفة مدمرة للغاية. كانت سرعة الرياح شديدة للغاية. وكان الغبار كثيفا لدرجة أن الرؤية انخفضت بشكل كبير".

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية المزيد من العواصف الأحد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي مساء السبت، بمقاطع فيديو تظهر الأضرار التي أحدثتها العواصف.

إعلان

وباكستان معرضة بشكل متزايد للظواهر الجوية المتطرفة التي يربطها العلماء بالتغير المناخي.

وشهدت إسلام آباد خلال أبريل/نيسان ومايو/أيار عواصف نادرة ألحقت أضرارا بالمركبات وحطمت زجاج النوافذ والألواح الشمسية.

ووصلت درجات الحرارة إلى 46.5 درجة مئوية في أجزاء من البنجاب في أبريل/نيسان.

وأعلنت المدارس في البنجاب وبلوشستان عطلة صيفية مبكرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.