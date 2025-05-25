"لم يدن جاره وطالب بوقف الإبادة".. إشادة واسعة بموقف جار منفذ عملية واشنطن

أثار الموقف الإنساني للمسن الأميركي جون واين فراي، جار المتهم بتنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن إلياس رودريغيز، موجة واسعة من الإعجاب والتعاطف بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قال فراي إنه رغم اتهام رودريغيز بقتل شخصَين في السفارة، فإن "إسرائيل قتلت 50 ألف شخص في غزة ومات الأطفال من الجوع"، مضيفا "أريد أن تتوقف الحرب على غزة".

جار منفذ هجوم #واشنطن يتحدث عن #غزة: لدينا قتيلان في العاصمة، و50 ألف قتيل في غزة وأطفال تضوروا جوعا حتى الموت الليلة الماضية#حرب_غزة pic.twitter.com/XmTSYDlvIS — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 24, 2025

هذه التصريحات لاقت تفاعلا كبيرا، إذ اعتبر المغردون أن فراي أطلق "صرخة إنسانية" بجرأة، متجنبا التنصل من جاره رغم الاتهامات القضائية الموجهة إليه، وكاشفا عن ضميره الحي في الدفاع عن الحق الفلسطيني المسلوب وتحديه الأسئلة المثيرة للجدل التي حاولت التشويش على أفكاره.

وانتشرت التعليقات على منصة "إكس"، مثمنة تحوّل جار منفذ الهجوم إلى مدافع عن فلسطين، معتبرة ذلك دليلا على وعي قطاعات من الشعب الأميركي بحقيقة ما يجري في قطاع غزة رغم حملات التضليل الإعلامي الإسرائيلي.

يا لهذا القلب النابض بالحق وسط صقيع الصمت والخذلان…

رجل لم تَحجُب بصيرته أسوار العاصمة، فرأى ما لم يرد العالم أن يراه:

جثث أطفال جياع في غزة، بينما العيون لا ترى إلا قتلى واشنطن. كلماته لم تكن تصريحًا سياسياً، بل كانت صرخة إنسانية خرجت من أعماق وجعه، من ضميره الذي أبى أن يساوي… — نصر بن العلاء القيداري (@Barce_24d) May 24, 2025

كما ترجمت العديد من المنصات الرقمية تصريحات فراي، محققة آلاف المشاهدات والتعليقات التي أشادت بثقافته الواسعة ومعرفته بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

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وأعرب المعلقون عن إعجابهم بموقف فراي عندما عبّر عن استيائه من خذلان العالم لغزة، وفاجأ الصحفيين مرتين؛ الأولى حين رفع لافتة تدعو لوقف الحرب على قطاع غزة، والثانية عندما وجه للصحفيين سؤالا حادا "كم عدد الأطفال الذين ماتوا من الجوع الليلة الماضية؟".

تصريح قوي جدا صدم المذيع . ذكرهم فيه بأن الرئيس أيزنهاور أوقف الإعتداء الثلاثي على السويس و أمر بخروج بريطانيا وفرنسا والصهاينة من السويس و سيناء وغزة : ” جار مطلق النار في واشنطن يتحدث، ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وأكد أن العنف ليس هو الحل، ثم سلط الضوء على مطالبة… https://t.co/Otvx91PF9u — شاكر الشريف (@salshareef2030) May 23, 2025

وأشار بعض الناشطين إلى أن توجه وسائل الإعلام إلى فراي كان بحثا عن مبررات لتشويه صورة المتعاطفين مع ضحايا الإبادة وتعزيز السردية الإسرائيلية بشأن "معاداة السامية"، إلا أن تصريحاته القوية أربكت الإعلاميين وحوّلت الاهتمام إلى معاناة الفلسطينيين.

ووصف مغردون تصريح فراي بأنه أقوى من مواقف كثير من المسؤولين العرب حيال ضحايا الحرب في غزة. وقال أحدهم "هذه فاجعة غزة التي جعلت الأحرار في العالم يتعاطفون معها أكثر من بعض العرب أنفسهم".

جار منفذ هجوم واشنطن يتحدث عن غزة: لدينا قتيلان في العاصمة، و50 ألف قتيل في غزة، وأطفال تضوروا جوعا حتى الموت الليلة الماضية، هذا دليل على فهم كثير من الناس لحقيقة ما يجري في غزة على أنها حرب إبادة و أن الآلة الإعلامية الموالية لإسرائيل لم تفلح في تزييف الحقائق. — El_Morgel (@ragep11) May 24, 2025

يذكر أن جون واين فراي سكن مع إلياس رودريغيز في البناية السكنية نفسها لمدة عام تقريبا، حسب تصريحه الإعلامي.

ولفتت المصادر إلى أن رودريغيز كان يعلق حتى قبيل اعتقاله صورة الطفل الأميركي من أصل فلسطيني وديع الفيومي، الذي قتل طعنا 26 مرة في بلدة بلينفيلد جنوبي غربي شيكاغو عام 2023، في نافذة شقته، تعبيرًا عن تضامنه مع ضحايا العدوان على قطاع غزة.