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"لم يدن جاره وطالب بوقف الإبادة".. إشادة واسعة بموقف جار منفذ عملية واشنطن

جار منفذ هجوم #واشنطن يتحدث عن #غزة: JOHN FRY
جون واين فراي جار المتهم بتنفيذ هجوم واشنطن إلياس رودريغيز (مواقع التواصل)
25/5/2025

أثار الموقف الإنساني للمسن الأميركي جون واين فراي، جار المتهم بتنفيذ الهجوم على المتحف اليهودي في العاصمة الأميركية واشنطن إلياس رودريغيز، موجة واسعة من الإعجاب والتعاطف بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، قال فراي إنه رغم اتهام رودريغيز بقتل شخصَين في السفارة، فإن "إسرائيل قتلت 50 ألف شخص في غزة ومات الأطفال من الجوع"، مضيفا "أريد أن تتوقف الحرب على غزة".

هذه التصريحات لاقت تفاعلا كبيرا، إذ اعتبر المغردون أن فراي أطلق "صرخة إنسانية" بجرأة، متجنبا التنصل من جاره رغم الاتهامات القضائية الموجهة إليه، وكاشفا عن ضميره الحي في الدفاع عن الحق الفلسطيني المسلوب وتحديه الأسئلة المثيرة للجدل التي حاولت التشويش على أفكاره.

وانتشرت التعليقات على منصة "إكس"، مثمنة تحوّل جار منفذ الهجوم إلى مدافع عن فلسطين، معتبرة ذلك دليلا على وعي قطاعات من الشعب الأميركي بحقيقة ما يجري في قطاع غزة رغم حملات التضليل الإعلامي الإسرائيلي.

كما ترجمت العديد من المنصات الرقمية تصريحات فراي، محققة آلاف المشاهدات والتعليقات التي أشادت بثقافته الواسعة ومعرفته بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

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وأعرب المعلقون عن إعجابهم بموقف فراي عندما عبّر عن استيائه من خذلان العالم لغزة، وفاجأ الصحفيين مرتين؛ الأولى حين رفع لافتة تدعو لوقف الحرب على قطاع غزة، والثانية عندما وجه للصحفيين سؤالا حادا "كم عدد الأطفال الذين ماتوا من الجوع الليلة الماضية؟".

وأشار بعض الناشطين إلى أن توجه وسائل الإعلام إلى فراي كان بحثا عن مبررات لتشويه صورة المتعاطفين مع ضحايا الإبادة وتعزيز السردية الإسرائيلية بشأن "معاداة السامية"، إلا أن تصريحاته القوية أربكت الإعلاميين وحوّلت الاهتمام إلى معاناة الفلسطينيين.

ووصف مغردون تصريح فراي بأنه أقوى من مواقف كثير من المسؤولين العرب حيال ضحايا الحرب في غزة. وقال أحدهم "هذه فاجعة غزة التي جعلت الأحرار في العالم يتعاطفون معها أكثر من بعض العرب أنفسهم".

يذكر أن جون واين فراي سكن مع إلياس رودريغيز في البناية السكنية نفسها لمدة عام تقريبا، حسب تصريحه الإعلامي.

ولفتت المصادر إلى أن رودريغيز كان يعلق حتى قبيل اعتقاله صورة الطفل الأميركي من أصل فلسطيني وديع الفيومي، الذي قتل طعنا 26 مرة في بلدة بلينفيلد جنوبي غربي شيكاغو عام 2023، في نافذة شقته، تعبيرًا عن تضامنه مع ضحايا العدوان على قطاع غزة.

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المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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